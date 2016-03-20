EDRA celebra i 50 anni dalla fondazione con la mostra “Costruire Storia” Sarà allestita nel mese di settembre presso il Mastai Hotel

Una nuova forma di dialogo tra economia, cultura e società prenderà vita con la mostra fotografica “Costruire Storia” per celebrare il cinquantesimo anniversario di EDRA Costruzioni. L’impresa senigalliese, nata nel 1975 come piccola cooperativa artigiana, venne fondata da un gruppo di soci animati dal desiderio di costruire non soltanto edifici ma anche opportunità di lavoro e crescita condivisa. Da allora, ha saputo rinnovarsi realizzando progetti in ambito residenziale, socio-sanitario, turistico-ricettivo, commerciale, industriale e direzionale mantenendo sempre la forma cooperativa per mettere al centro le persone e i territori nell’alimentare fiducia reciproca e visione di lungo periodo.

La mostra “Costruire Storia” non si limita a celebrare opere iconiche realizzate da EDRA Costruzioni– come lo stadio Del Conero di Ancona, gli interventi eseguiti presso Palazzo Pianetti a Jesi o il recente Visionair Suites (ex Hotel La Vela) a Senigallia – ma innalza il dibattito a una riflessione critica sull’idea stessa di costruire per il futuro. L’esperta curatrice Simona Guerra con la poetica visione di Francesca Tilio e il talento di fotografe emergenti come Cristina Pergolini, Giulia Bianchi e Francesca Covarelli offriranno un approccio che stimola una riflessione sullo spazio come vettori di coesione lasciando attraversare mezzo secolo di realizzazioni immobiliari dal dolce rigore dello sguardo femminile. Più che una semplice rassegna di cantieri, le fotografie restituiscono edifici non più intesi come monumenti statici ma come spazi vivi, portatori di storie, valori cooperativi e paradigmi di sostenibilità.

La scelta di Senigallia come cornice della mostra rappresenta un omaggio alla sua tradizione artistica e fotografica, resa celebre da maestri come Mario Giacomelli, Giuseppe Cavalli e Ferruccio Ferroni. La città si trasforma quindi in partecipante attiva e punto di incontro. In un gesto che sovverte le convenzioni, la volontà è quella di realizzare una esposizione fotografica aperta gratuitamente – 24 ore su 24 – incarnando l’idea che l’innovazione cooperativa sia un processo continuo, come gli edifici che arricchiscono quotidianamente le nostre vite.

L’allestimento di “Costruire Storia” avverrà presso la lounge room del Mastai Hotel di Senigallia, crescente punto di riferimento per l’arte fotografica. L’inaugurazione, prevista per la seconda metà di settembre, prenderà la forma di un dibattito aperto che vedrà protagonisti le artiste, la curatrice e i cooperatori creando uno spazio condiviso di dialogo con la comunità. L’evento pubblico ufficiale sarà preceduto da una esclusiva presentazione dell’iniziativa riservata a coloro che hanno collaborato con EDRA Costruzioni in questo primo mezzo secolo di storia. L’esposizione si inserisce tra gli eventi messi a punto in un programma più ampio denominato “EDRA50”.

“Costruire Storia” non rappresenta soltanto un omaggio alla resilienza della cooperativa senigalliese ma un invito a immaginare il futuro dell’edilizia e del vivere civico attraverso il filtro della consapevolezza culturale, della sostenibilità e dell’inclusività. Una occasione per riflettere insieme sul senso del costruire oggi e domani, immaginando l’edilizia non solo come settore produttivo ma come pratica che genera relazioni, coesione e futuro.