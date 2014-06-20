Sam Vitalcare torna sul podio Rilancio per la squadra ciclistica

72 Letture Sport

STA PROGETTANDO l’anno che verrà il tandem dei patron presidenti Demetrio Iommi (Gruppo Vega) – Adriano Pennacchioni (Gruppo Scap), affiancato e sostenuto in primis dai dirigenti Luigi Castagna e Adamo Dignani.

Il Continental team SAM – VITALCARE – DYNATEK torna sul podio del 2025.

Il ventunenne Marco Fermanelli va a medaglia in Veneto, nella trevigiana Corsa delle Eccellenze per élite-under 23.

IL RISULTATO colto sull’asse Badoere – Valdobbiadene è particolarmente importante per la scuderia e arriva quasi a ruota del bronzo acquisito dal sangiustese FILIPPO DIGNANI (anch’egli espressione del vivaio SCAP) nel Trofeo Rancilio della milanese Parabiago.

FERMANELLI è secondo solo al quotato trentino Federico Iacomoni (al bis stagionale, impreziosito da significativi piazzamenti), che finalizza al meglio il lavoro dello squadrone bresciano Biesse Carrera Premac, involandosi in vista del Gpm e chiudendo il solitaria (156 km alla media di 43,021).

MARCO è il migliore degli inseguitori, a 40”, davanti a Riccardo Perani (Trevigiani Energiapura Marchiol).

Per il montecosarese (alla vigilia della corsa di casa, il Trofeo dell’Addolorata di domenica 7 settembre) un altro salto qualitativo, dopo il decimo posto di tappa al Giro di Campania (sullo sfondo delle rilevanti presenze ai vertici giovanili: Poker Leopardiano d’oro, Sarnano – Recanati d’argento…).

Per la SAM (Servizi per l’Ambiente) – VITALCARE (Health & Beauty) – DYNATEK (Bike) un bel momento di rilancio ed una forte iniezione di fiducia, in una stagione programmaticamente di transizione (dopo i fasti, con acuti anche tra i professionisti), resa dolorosamente difficile dalla malattia e dalla scomparsa, nel febbraio scorso, del direttore sportivo senigalliese Emilio Mistichelli (vincentemente in ammiraglia anche nel 2024, inaugurato dal carosello-evento di vernice dalla Rotonda a Mare al Sodico Village mondolfese).

“CI RIMETTIAMO in gioco” affermavano consapevolmente i dirigenti in sede di presentazione ufficiale dell’organico 2025 e del parallelo progetto ciclistico promozionale di matrice marchigiana (dal Piceno-Fermano al Maceratese all’Anconetano-Pesarese) con respiro nazionale-internazionale, condotto con il supporto tecnico di Fausto Fabbioni, Biagio Conte, Paolo Ciciani, Vincenzo Giosuè, Mario Austero.

LA STAGIONE ha emesso vari segnali sin dal pronti via: dopo San Geo (19° CHRISTIAN DANILO PASE),

Misano e Circuito del Porto (sfortunato 15° e 9° Filippo Dignani), MARCO MEROLA ha sfiorato il successo nel ‘De Nardi’ (4°) e SEBASTIANO MINOIA si è messo in mostra nel ‘Campania’ (8°).