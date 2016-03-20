Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
22°
Domenica
18° / 26°
Lunedì
19° / 29°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
18° / 28°
Giovedì
19° / 27°
Venerdì
19° / 27°
Sabato
19° / 26°
Domenica
18° / 27°
Lunedì
19° / 27°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Fano - Banca di Credito Cooperativo di Fano - I vantaggi di essere socio

Rete Studenti Medi Marche: “9 anni dopo il sisma, storia di macerie e di Stato assente”

"Vogliamo politiche che diano uno slancio vero a ricostruzione, per restituire una vita dignitosa a queste zone martoriate"

192 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
I soccorsi e i Vigili del fuoco a Pescara del Tronto, Ascoli Piceno, al lavoro per liberare dalle macerie persone e cose dopo il terremoto del 24 agosto 2016

Alle 03:36 del 24 agosto 2016, una violentissima scossa sismica – con epicentro nella Valle del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno – colpisce il centro Italia, interessando gravemente le aree interne nel sud delle Marche e delle regioni circostanti.

Il bilancio è di 299 vittime e 388 feriti. Si contano danni per almeno 4 miliardi di euro.

Comunità distrutte, paesi rasi al suolo, migliaia di sfollatɜ che hanno visto la propria vita distrutta in una manciata di secondi: una regione in ginocchio.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura