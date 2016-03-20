Rete Studenti Medi Marche: “9 anni dopo il sisma, storia di macerie e di Stato assente”
"Vogliamo politiche che diano uno slancio vero a ricostruzione, per restituire una vita dignitosa a queste zone martoriate"
Alle 03:36 del 24 agosto 2016, una violentissima scossa sismica – con epicentro nella Valle del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno – colpisce il centro Italia, interessando gravemente le aree interne nel sud delle Marche e delle regioni circostanti.
Il bilancio è di 299 vittime e 388 feriti. Si contano danni per almeno 4 miliardi di euro.
Comunità distrutte, paesi rasi al suolo, migliaia di sfollatɜ che hanno visto la propria vita distrutta in una manciata di secondi: una regione in ginocchio.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
