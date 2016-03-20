Prosegue a Senigallia le Notti d’oro Cambia la location il 25 e 26 agosto

Dopo il grande successo della prima serata di giovedì scorso alla Rotonda a mare, prosegue a Senigallia la rassegna cinematografica internazionale Le Notti d’Oro promossa dall’Académie des César e dall’Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello.

Cambia la location: le proiezioni previste lunedì 25 e martedì 26 agosto (ore 20.45) avverranno all’aperto a Piazza Roma.

Sul grande schermo, come in occasione della prima serata, una selezione dei trentadue cortometraggi che hanno vinto il premio dell’Accademia del cinema del proprio Paese (in Italia il David di Donatello, negli Usa l’Oscar etc.).

Le proiezioni saranno introdotte da dibattiti con ospiti ed esperti del settore. Nella serata del 25 agosto interverranno Lorenzo Cicconi Massi (regista), Mattia Alfonsi (colonne sonore) e Federica Biondi (regista). Martedì 26 sarà invece la volta di Rebecca Liberati (attrice), Alessandro Tarabelli (produttore) e Luca Caprara (produttore e direttore artistico di “Corto Dorico”).

L’ingresso è gratuito e per il pubblico sarà quindi una grande occasione per venire a contatto con i capolavori del cortometraggio di tutto il mondo. Sono infatti rappresentati tutti i cinque continenti. I film stranieri saranno sottotitolati in italiano.

L’evento ha ricevuto il patrocinio oneroso di Fondazione Marche Cultura e Film Commission Marche e del Nuovo Imaie.