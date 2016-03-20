Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Auto a fuoco a Civitanova Marche

Nel parcheggio di un centro commerciale

Fuori dalle Mura
Ascolta la notizia

Poco prima delle 18 di domenica 24 agosto una squadra dei Vigili del fuoco di Civitanova, con il supporto di personale proveniente dalla sede centrale, è intervenuta per l’incendio di un’autovettura all’interno del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale.


Il veicolo, ad alimentazione ibrida, è stato spento e successivamente messo in sicurezza.
I danni si sono limitati al cofano anteriore.
Nessuna persona è rimasta coinvolta e non risultano altre auto danneggiate.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Lunedì 25 agosto, 2025 
alle ore 9:37
