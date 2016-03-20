Auto a fuoco a Civitanova Marche Nel parcheggio di un centro commerciale

Poco prima delle 18 di domenica 24 agosto una squadra dei Vigili del fuoco di Civitanova, con il supporto di personale proveniente dalla sede centrale, è intervenuta per l’incendio di un’autovettura all’interno del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale.



Il veicolo, ad alimentazione ibrida, è stato spento e successivamente messo in sicurezza.

I danni si sono limitati al cofano anteriore.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e non risultano altre auto danneggiate.