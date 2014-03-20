Marche, terra di fortuna: le vincite record degli ultimi anni Negli ultimi anni sono molti i giocatori che hanno trovato modo di esultare e finire sulle prime pagine dei giornali

Il Gratta e Vinci che lo scorso maggio ha regalato 2 milioni di euro a un fortunato giocatore di Monte San Vito, il piccolo comune vicino a Senigallia, è la conferma che la Dea Bendata passa sempre volentieri per le Marche.

Negli ultimi anni sono molti i giocatori che hanno trovato modo di esultare e finire – spesso mantenendo l’anonimato – sulle prime pagine dei giornali. Quanto accaduto nel piccolo centro di 7mila abitanti è stato infatti preceduto da altri colpi di fortuna che vale la pena ricordare.

Il caso “Cassano”, il senzatetto di Senigallia che ha sbancato il Superenalotto

Come per i Gratta e Vinci, anche la Lotteria Italia è stata spesso generosa con i cittadini marchigiani. Nell’edizione del 2024 a Pesaro è andato il secondo premio da 2,5 milioni di euro, e dire che appena quattro anni prima, nella stessa città, era stato venduto il tagliando più ambito da 5 milioni. Tornando ancora indietro, nel 2012 e nel 2014, rispettivamente a Numana e a Senigallia, erano già stati festeggiati due secondi premi della Lotteria Italia. Uno dei casi più celebri resta però quello di “Cassano”, soprannome di un senzatetto di Senigallia, che nel 2023 ha vinto 37 mila euro grazie a quattro numeri fortunati giocati al Superenalotto.

Anche nelle Marche aumentano vincite ed utenti grazie ai nuovi metodi di pagamento

Finora abbiamo parlato di giocate effettuate tramite le tante sale distribuite sul territorio, ma anche online il fenomeno del gioco d’azzardo è in grande crescita nelle Marche. Tanto che, nel 2023 la spesa regionale è stata di circa 3,5 miliardi euro con una contributo pro capite che sfiora i 1900 euro.

Uno dei motivi di questa crescita sta in un’offerta sempre più comoda ed accessibile. Un elemento chiave di questa espansione è la varietà dei metodi di pagamento, che ha reso l’esperienza di gioco più sicura e conveniente. Le carte di credito e le prepagate collegate al conto di gioco sono ancora molto diffuse, ma ormai sono molto popolari anche gli eWallets, portafogli digitali che hanno il vantaggio di consentire transazione immediate, nella maggior parte dei casi senza costi e con la massima tutela anche per la privacy dei giocatori. In particolare, nei casinò che offrono PayPal come metodo di pagamento è possibile giocare in totale sicurezza grazie a questo servizio presente ormai da più di vent’anni e che è diventato sinonimo di fiducia nel settore delle transazioni online. Da questo punto di vista funziona da garante l’ADM, che ha una specie di diritto di veto su tutto ciò che è consentito nei casinò online, ma altri portafogli digitali come Neteller, Skrill e Apple Pay hanno superato il duro esame per essere considerati affidabile dai Monopoli di Stato.

Gratta e Vinci, nei primi sei mesi del 2025 ben 34 neo milionari

Dal tabaccaio di fiducia o online i gratta e vinci restano dunque uno dei giochi preferiti dagli italiani ed è inutile nascondere che il sogno di svoltare nella vita è il vero motivo del successo. Va detto, le possibilità di diventare milionari sono poche, infinitesimali ma qualcuno ha avuto motivo di far festa. Abbiamo citato il tagliando da 2 milioni di euro venduto a Monte San Vito, ma nei primi 6 mesi del 2025 sono ben 34 i giocatori che hanno incassato vincite per oltre un milione solo grazie ai Gratta e Vinci. con sedici regioni baciate da premi milionari. In testa alla classifica spicca la Lombardia, che da sola ha raccolto 8 vincite. Alle sue spalle la Sicilia, ferma a quota 4, mentre Emilia Romagna e Sardegna condividono il terzo gradino del podio con 3 successi ciascuna. Un doppio colpo è arrivato in Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto, mentre altre regioni hanno potuto brindare almeno una volta. Tra queste anche le Marche e ovviamente il 2025 potrebbe regalare ancora tante sorprese. Per quanto riguarda le singole città. Como e Cagliari spiccano con tre nuovi milionari a testa.