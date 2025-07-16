Logo farmacieFarmacie di turno


Matteo Ricci: “Sul diritto alla salute non molleremo un millimetro”

"Sanità nelle Marche deve essere accessibile a tutti"

Politica
“Non dobbiamo mollare di un millimetro su una concezione che noi abbiamo, ovvero quella del diritto alla salute al quale non rinunceremo mai. Noi non accetteremo mai un sistema sanitario nel quale si cura solo chi ha i soldi e la carta di credito”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

