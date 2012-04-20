“Quando un rudere privato da demolire tiene in ostaggio la Ciclovia Adriatica a Senigallia” "E al solito: sindaco assente quando si discutono le pratiche che riguardano un certo imprenditore, zero informazioni ai consigliere, zero visione, zero idee. E a Marotta già vedono il mare"

Quando un rudere privato da demolire tiene in ostaggio la Ciclovia Adriatica a Senigallia.

Si costruisce prima il ponte o le strade di collegamento? Il buonsenso direbbe che l’inaugurazione avvenga quando entrambe sono realizzate ma non è così, per lo meno con la destra al governo di Senigallia e della Regione Marche. Il ponte sul Cesano ne è una pratica dimostrazione con tanto di taglio di nastro ma con nessun transito di biciclette o pedoni. Dopo il ponte, infatti, in direzione Cesano il nulla.

Mentre Marotta Mondolfo progettava e realizzava la strada di accesso attingendo a fondi pubblici, Senigallia stava a guardare, priva di qualsiasi idea,visione,iniziativa,anzi una a dire il vero ne è stata fatta attraverso un’osservazione del Comune sonoramente bocciata che voleva deviare la Ciclovia Adriatica all’interno del Parco della Cesanella, dove tra l’altro è già presente da anni,in sintonia del resto con tutte le scelte rinviate che riguardano la programmazione del territorio. Zero assoluto su tutti i fronti.

Ma il problema vero è che c’è un rudere nella traiettoria ideale del percorso ciclabile interregionale che anziché essere espropriato e demolito nell’interesse della comunità (e a spese dello stato dato che stiamo parlando di una infrastruttura nazionale di 1300 km che attraversa 7 regioni) rappresenta in punto di partenza per un investimento immobiliare di cui non si conosce nulla o, meglio, i Consiglieri non conoscono nulla perché non se ne è parlato né in Commissione né in Consiglio.

Dove passerà la pista ciclabile? Il percorso sarà il migliore per gli insediamenti abitativi esistenti, per la viabilità complessiva o solo per l’imprenditore? Ma queste non sono le uniche domande da porsi. Che ruolo avrà il Sindaco Olivetti in tutta questa vicenda?

Analizzando i verbali di Giunta (anno 2021/22/23) si osserva l’assenza del Sindaco quando si discutono pratiche amministrative che fanno capo allo stesso imprenditore. La concomitanza con altri impegni, proprio in certe riunioni deliberanti, diventa certezza statistica invece di calcolo probabilistico quale potrebbe essere.

L’assenza nel momento decisorio vorrà dire assenza anche in tutte le fasi precedenti? In caso positivo il Sindaco Olivetti non governa i processi immobiliari più importanti di Senigallia. E chi lo fa? L’Assessore all’Urbanistica preso a pesci in faccia dal “Comitato Antenna del Cavallo” proprio nei giorni scorsi?

Se invece il costruttore presenta al Sindaco il progetto (come è normale che sia) e anche con lui si discutono le forme di intervento (come è normale che sia) allora l’assenza al momento deliberativo è una presa in giro dei cittadini.

Sia come sia, quel rudere è lì che incombe e determinerà le sorti della bellezza o bruttezza del nostro itinerario turistico. Altri volumi a pochi metri dal mare(altro che PAI o Legge Galasso),potrebbero arricchire la frazione o sfregiarla ed è certo ormai che la ciclo dell’Adriatico farà zig-zag dietro le Piramidi, magari sull’asfalto esistente con un bel colore giallo. A Marotta o sul Lungomare sud si vedrà il mare, al Cesano invece le abitazioni o qualche nuovo palazzone. Tra la Riviera Nord e Senigallia poi non si sa più nulla.