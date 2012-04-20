Allerta gialla su Marche centro-sud costiere e collinari valida mercoledì 20 agosto 2025 Avviso della Protezione Civile: nelle ore centrali della giornata, isolati fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi

La Protezione Civile Regionale, in data 19 agosto, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 45/2025 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di mercoledì 20 agosto 2025.

FENOMENI: sui settori costieri e collinari centro-meridionali durante le ore centrali della giornata isolati fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).