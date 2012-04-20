Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
29°
Mercoledì
22° / 31°
Giovedì
22° / 28°
Venerdì
20° / 25°
Sabato
19° / 26°
Domenica
19° / 26°
Lunedì
20° / 27°
Martedì
18° / 29°
Mercoledì
20° / 27°
Giovedì
19° / 28°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
La bella Stagione di Corinaldo - Estate 2025

Allerta gialla su Marche centro-sud costiere e collinari valida mercoledì 20 agosto 2025

Avviso della Protezione Civile: nelle ore centrali della giornata, isolati fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi

330 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Temporale estivo

La Protezione Civile Regionale, in data 19 agosto, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 45/2025 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di mercoledì 20 agosto 2025.

FENOMENI: sui settori costieri e collinari centro-meridionali durante le ore centrali della giornata isolati fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura