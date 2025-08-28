Logo farmacieFarmacie di turno


Piergallini vince a Tolentino

Il torneo di tennis va al giocatore di Grottammare

Due ore e mezza di battaglia in campo per decidere il vincitore del singolare maschile Open.
 

Alla fine ha spuntarla Enrico Piergallini del CT Beretti Grottammare, che piega la resistenza del beniamino di casa Riccardo Rosei Agabiti in una finale che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo punto.
 
È il momento clou della prima edizione del Trofeo Centro Medico Blue Gallery, il torneo Open di Ferragosto che ha animato per due settimane i campi dell’AT Tolentino con la partecipazione di circa 150 atleti dalle Marche e non solo.
 
Nel singolare femminile Open, derby tutto del Tennis Training Foligno con la vittoria della più esperta Anastasia Ogno sulla giovane promessa Beatrice Guccione, al termine di una finale molto combattuta.
 
Il torneo di quarta categoria ha invece premiato Francesca Iommi (CT Corridonia) nel femminile, superando la compagna di circolo Giorgia Incicco, mentre nel maschile successo di Luca Morresi (Euroclub Civitanova) su Francesco Clerico del Tennis Trodica.
 
Completano l’albo d’oro la coppia Alessandro Marini/Elia Spalletti nel doppio maschile, vittoriosa su Alessio Farina/Andrea Mancini.
“Siamo molto soddisfatti dell’evento che è andato avanti per due settimane senza particolari intoppi”, ha dichiarato il direttore sportivo Giancarlo Deleo. “Anche quest’anno abbiamo organizzato il nostro classico torneo di Ferragosto, quest’anno alla prima edizione del trofeo. L’ottima partecipazione di circa 150 atleti conferma la bontà della manifestazione che continua a crescere anno dopo anno”.
Pubblicato Martedì 19 agosto, 2025 
alle ore 10:12
