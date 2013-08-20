Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
30°
Lunedì
22° / 28°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
21° / 29°
Giovedì
22° / 29°
Venerdì
20° / 25°
Sabato
19° / 27°
Domenica
18° / 27°
Lunedì
19° / 27°
Martedì
20° / 26°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Allerta meteo gialla per temporali

Vale per tutto il 18 agosto

312 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Foto di Alessio Salvatori del temporale del 20 agosto 2013 su Senigallia

La Protezione Civile Regionale, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 44/2025 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di domani, lunedì 18 agosto 2025.

FENOMENI: per la prima parte di lunedì 18 sono attesi temporali localizzati a singola cella alcuni dei quali, di forte intensità.

I fenomeni più intensi saranno più probabili sulla fascia collinare e medio-collinare del territorio regionale.

Le cumulate sono dovute alla stazionarietà delle celle temporalesche.

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 17 agosto, 2025 
alle ore 10:43
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura