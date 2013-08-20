Allerta meteo gialla per temporali
Vale per tutto il 18 agosto
La Protezione Civile Regionale, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 44/2025 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di domani, lunedì 18 agosto 2025.
FENOMENI: per la prima parte di lunedì 18 sono attesi temporali localizzati a singola cella alcuni dei quali, di forte intensità.
I fenomeni più intensi saranno più probabili sulla fascia collinare e medio-collinare del territorio regionale.
Le cumulate sono dovute alla stazionarietà delle celle temporalesche.
