Resi noti i gironi di Prima Categoria
Castelleonese, Olimpia Marzocca e BarbaraMonserra nel B
Resi noti dalla Figc Marche i gironi di Prima e Seconda Categoria.
Entrambi i tornei iniziano sabato 21 settembre, con rari posticipi la domenica in un due categoria che si sviluppano quasi interamente al sabato.
Come sempre sono quattro i raggruppamenti di Prima, con il B che vede impegnate 15 anconetane (una soltanto è finita nel C, il Loreto), e otto quelli di Seconda, dove le squadre della provincia di Ancona sono invece come sempre inserite nei gruppi C e D.
Ecco le partecipanti.
Nella Prima Categoria girone B le anconetane sono 15 su 16: Argignano, Borghetto, Borgo Minonna, Castelbellino, Castelleonese, Ippoliti Cupramontana, Filottranese, Football Club Osimo 2011, Ilario Lorenzini Barbara Monserra, Le Torri Castelplanio, Olimpia Marzocca, Passatempese, Pietralacroce, Real Cameranese, Staffolo.
A queste si aggiunge la Cingolana San Francesco, maceratese.
Una anconetana anche nel girone C per il resto tutto maceratese e fermano: è il Loreto, che sarà con PortoRecanati, Appignanese, Belfortese, Cluentina, Elite Tolentino, Folgore Castelraimondo, Montecassiano, Montecosaro, Montegiorgio, Montemilone Pollenza, Pinturetta Falcor, Porto Potenza Picena, Potenza Picena 1945, San Claudio, Santa Maria Apparente.
