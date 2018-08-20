Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Ottica Casagrande Lorella - Ottica a Senigallia

Supporti da fuori regione per l’incendio di Fano

Nel pomeriggio dell'11 agosto si sono recati sul posto il Direttore Regionale VVF Marche, il Comandante VVF di Pesaro Urbino e il Sindaco di Fano per verificare la situazione

Cronaca
Incendio di Fano, aggiornamenti.
A supporto delle squadre VVF sono giunti dai Comandi di Bologna e Perugia due robot cingolati radiocomandati, impiegati per accedere alle zone interne del capannone ritenute pericolose per i soccorritori.

Nel pomeriggio si sono recati sul posto il Direttore Regionale VVF Marche, il Comandante VVF di Pesaro Urbino e il Sindaco di Fano per verificare la situazione.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 12 agosto, 2025 
alle ore 10:11
