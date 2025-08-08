Burraco a Senigallia Il 12 agosto al Foro

91 Letture Sport

La cooperativa Casa della Gioventu’ organizza il Burraco al Foro per i giovani del Se.Po.Fa.

Ritorna anche quest’anno “Burraco al Foro“, l’attesissimo Torneo di Solidarietà di Se.Po.Fa. Vita Indipendente.

L’8° edizione si svolgerà il 12 agosto nella splendida cornice del Foro Annonario.

Anche quest’anno premi per tutti i partecipanti, donati da oltre 100 aziende del territorio!

Il ricavato della serata andrà a favore del Gruppo Se.Po.Fa. per la vita indipendente di giovani e adulti con disabilità intellettiva lieve, che offre a 13 giovani del nostro territorio (Senigallia, Arcevia, Ostra e Marotta) amicizia, esperienze formative e autonomia per un presente e un futuro felice.

Il nostro obiettivo è ridurre l’esclusione sociale di ragazzi con disabilità intellettiva lieve nelle Marche, concentrandoci sull’educazione alla vita autonoma.

Vogliamo raggiungere una stabilità per continuare a offrire supporto e formazione ai nostri giovani. Ogni contributo ci avvicina a questo obiettivo e ci permette di costruire un futuro migliore per i giovani del progetto Se.Po.Fa.

Vi ringraziamo di cuore per il vostro supporto e vi aspettiamo numerosi al nostro Torneo di Burraco di Solidarietà, passate a trovarci nella magnifica cornice del Foro Annonario, troverete tanti gadget!

La cooperativa sociale Casa della Gioventù