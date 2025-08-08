Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
31°
Martedì
23° / 30°
Mercoledì
23° / 31°
Giovedì
23° / 31°
Venerdì
23° / 32°
Sabato
23° / 31°
Domenica
23° / 30°
Lunedì
22° / 30°
Martedì
22° / 30°
Mercoledì
23° / 30°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pittura edile Goffi - Trattamenti e soluzioni involucro edilizio - S. Maria Nuova

Burraco a Senigallia

Il 12 agosto al Foro

91 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
La cooperativa Casa della Gioventu’ organizza il Burraco al Foro per i giovani del Se.Po.Fa.
 

Ritorna anche quest’anno “Burraco al Foro“, l’attesissimo Torneo di Solidarietà di Se.Po.Fa. Vita Indipendente. 
L’8° edizione si svolgerà il 12 agosto nella splendida cornice del Foro Annonario. 
Anche quest’anno premi per tutti i partecipanti, donati da oltre 100 aziende del territorio!
Il ricavato della serata andrà a favore del Gruppo Se.Po.Fa. per la vita indipendente di giovani e adulti con disabilità intellettiva lieve, che offre a 13 giovani del nostro territorio (Senigallia, Arcevia, Ostra e Marotta) amicizia, esperienze formative e autonomia per un presente e un futuro felice. 
Il nostro obiettivo è ridurre l’esclusione sociale di ragazzi con disabilità intellettiva lieve nelle Marche, concentrandoci sull’educazione alla vita autonoma.
Vogliamo raggiungere una stabilità per continuare a offrire supporto e formazione ai nostri giovani. Ogni contributo ci avvicina a questo obiettivo e ci permette di costruire un futuro migliore per i giovani del progetto Se.Po.Fa.
Vi ringraziamo di cuore per il vostro supporto e vi aspettiamo numerosi al nostro Torneo di Burraco di Solidarietà, passate a trovarci nella magnifica cornice del Foro Annonario, troverete tanti gadget! 
La cooperativa sociale Casa della Gioventù
Coop. Casa della Gioventù onlus
Coop. Casa della Gioventù onlus
Pubblicato Lunedì 11 agosto, 2025 
alle ore 12:50
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura