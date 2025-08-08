“Marche: avanti con il progetto del ponte Garibaldi di Senigallia nel rispetto delle norme di sicurezza” Soluzione strutturale approvata dalla Conferenza dei servizi e conferma del TAR

175 Letture Cronaca

Con riferimento all’interrogazione a risposta scritta sulla ricostruzione del ponte Garibaldi a Senigallia, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle informazioni acquisite da ANAS, dalla Regione Marche e dalla struttura commissariale, conferma la validità del progetto approvato da tutti i soggetti competenti.

A seguito dell’alluvione del 2022, il ponte Garibaldi, già danneggiato, è stato demolito. La struttura commissariale ha individuato ANAS come soggetto attuatore per la sua ricostruzione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la continuità del servizio anche in caso di piena del fiume Misa.

Il progetto del nuovo ponte, scelto tra diverse soluzioni, prevede una struttura ad arco superiore a circa 50 metri di distanza dal ponte demolito, in modo da preservare i portici Ercolani e il contesto storico. La scelta di un ponte alto ha richiesto l’introduzione di rampe, il cui andamento è stato studiato per creare aree a verde e percorsi ciclopedonali.

Il progetto è stato presentato nel luglio 2024 e approvato in Conferenza dei servizi da tutti i soggetti competenti. La recente ordinanza del TAR Marche n. 81 dell’8 maggio 2025 ha respinto il ricorso di un’associazione ambientalista, confermando la validità della soluzione progettuale scelta.

Ufficio Stampa MIT

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti