Terre della Marca Senone, le prospettive politiche dell’ente Se ne parlerà dal mese di ottobre, dopo le elezioni

123 Letture Politica

Nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto si è riunita la Conferenza dei Capigruppo dell’Unione, convocata per esaminare la richiesta di convocazione del Consiglio dell’Unione con all’ordine del giorno l’audizione della Giunta in merito alle prospettive politiche e istituzionali dell’Ente.



Il confronto, articolato e partecipato, ha evidenziato l’importanza e la delicatezza del tema proposto, che merita un contesto istituzionale adeguato, tempi distesi e la più ampia partecipazione da parte dei rappresentanti dei Comuni aderenti.

Alla luce del periodo estivo, che inevitabilmente limita la disponibilità e la piena operatività dei componenti del Consiglio, e considerando la concomitanza con la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale delle Marche, prevista per fine settembre, è stata condivisa l’opportunità di posticipare la convocazione alla prima settimana di ottobre.

Tale scelta è motivata dalla volontà di favorire un dibattito politico maturo, consapevole e scevro da condizionamenti di natura contingente, restituendo centralità al ruolo dell’Unione e valorizzando il contributo di ciascun consigliere nel confronto sulle prospettive future dell’istituzione.

Inoltre, con l’arrivo del periodo estivo desidero rivolgere ai dipendenti un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui, ogni giorno, contribuiscono al funzionamento dell’Unione e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il lavoro svolto finora, nonostante le sfide, è stato prezioso e dimostra ancora una volta il valore delle persone che rendono viva la nostra Amministrazione.

A chi si appresta a partire per una pausa, auguro di cuore buone ferie e che siano giorni di riposo, serenità e ricarica. A chi continuerà a lavorare anche nei prossimi giorni, un grazie speciale per la disponibilità. Auguro un eguale proficuo riposo e ricarica agli Amministratori tutti, al Presidente, alla Giunta, ai Consiglieri.

Buona estate a tutte e tutti!

Lì, 8 Agosto 2025

Fiorenzo Quajani

Presidente del Consiglio

Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone