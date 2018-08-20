Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
28°
Sabato
19° / 30°
Domenica
19° / 32°
Lunedì
21° / 31°
Martedì
23° / 30°
Mercoledì
21° / 31°
Giovedì
23° / 32°
Venerdì
23° / 31°
Sabato
23° / 30°
Domenica
23° / 30°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Sì Con Te Superstore Senigallia - Strada S. Angelo Senigallia (AN) - Guarda le offerte

Terre della Marca Senone, le prospettive politiche dell’ente

Se ne parlerà dal mese di ottobre, dopo le elezioni

123 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto si è riunita la Conferenza dei Capigruppo dell’Unione, convocata per esaminare la richiesta di convocazione del Consiglio dell’Unione con all’ordine del giorno l’audizione della Giunta in merito alle prospettive politiche e istituzionali dell’Ente.


Il confronto, articolato e partecipato, ha evidenziato l’importanza e la delicatezza del tema proposto, che merita un contesto istituzionale adeguato, tempi distesi e la più ampia partecipazione da parte dei rappresentanti dei Comuni aderenti.
Alla luce del periodo estivo, che inevitabilmente limita la disponibilità e la piena operatività dei componenti del Consiglio, e considerando la concomitanza con la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale delle Marche, prevista per fine settembre, è stata condivisa l’opportunità di posticipare la convocazione alla prima settimana di ottobre.
Tale scelta è motivata dalla volontà di favorire un dibattito politico maturo, consapevole e scevro da condizionamenti di natura contingente, restituendo centralità al ruolo dell’Unione e valorizzando il contributo di ciascun consigliere nel confronto sulle prospettive future dell’istituzione.
Inoltre, con l’arrivo del periodo estivo desidero rivolgere ai dipendenti un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui, ogni giorno, contribuiscono al funzionamento dell’Unione e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Il lavoro svolto finora, nonostante le sfide, è stato prezioso e dimostra ancora una volta il valore delle persone che rendono viva la nostra Amministrazione.
A chi si appresta a partire per una pausa, auguro di cuore buone ferie e che siano giorni di riposo, serenità e ricarica. A chi continuerà a lavorare anche nei prossimi giorni, un grazie speciale per la disponibilità. Auguro un eguale proficuo riposo e ricarica agli Amministratori tutti, al Presidente, alla Giunta, ai Consiglieri.
Buona estate a tutte e tutti!
Lì, 8 Agosto 2025
Fiorenzo Quajani
Presidente del Consiglio
Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 8 agosto, 2025 
alle ore 10:50
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura