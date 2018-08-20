Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
SenigalliaNotizie.it
Coppa Italia, l’Ostra debutta contro la Pergolese

Rese note le partite del primo turno di Eccellenza e Promozione 2025-26

Sport
Calcio, pallone

Uscito ieri 7 agosto il calendario della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione mentre in giornata dalla Figc Marche sono attesi i gironi di Prima e Seconda Categoria.


La Coppa Italia di Eccellenza inizia domenica 31 agosto alle 15.30 direttamente dagli ottavi di finale con queste partite: Urbania-Urbino, K Sport Montecchio Gallo-Fermignanese, Osimana-Jesina, Fabriano Cerreto-Matelica, Montefano-Chiesanuova, Civitanovese-Sangiustese, Trodica-Tolentino, Fermana-Montegranaro.

Il ritorno a campi invertiti si gioca alle 15.30 di mercoledì 17 settembre.

I quarti sono previsti il 1° e il 15 ottobre, mercoledì, le semifinali il 29 ottobre e il 12 novembre, ancora mercoledì, mentre non è stata ancora scelta data e sede della finale, che negli ultimi anni si è svolta al Comunale Bianchelli di Senigallia. Chi vince la fase Marche, va a quella nazionale.

Passa il turno chi, nel doppio confronto, ha segnato più gol, indipendentemente dal fatto che siano stati realizzati in casa o trasferta: in caso di parità, subito rigori senza supplementari.
Spicca, su tutti, il ritorno del derby tra Osimana e Jesina.

In Promozione invece, formula analoga, ma si parte dai sedicesimi, nella stesse date a partire dal 31 agosto sempre con calcio di inizio alle 15.30: tra gli incontri tanti derby provinciali come Ostra Calcio-Pergolese, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, Castelfrettese-Montemarcianese, Portuali Calcio Ancona-Vigor Castelfidardo.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 8 agosto, 2025 
alle ore 10:27
