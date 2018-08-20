Su Palestina, una mozione mancata: la politica e il dovere della solidarietà Azione Cattolica Diocesana: "C'erano tutte le condizioni per far giungere da Senigallia un segnale politico chiaro di solidarietà"

Su iniziativa della Scuola di Pace, è stata presentata al Consiglio comunale una mozione a sostegno del popolo palestinese e per il riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina, in linea con le risoluzioni ONU. Un atto politico dal forte valore simbolico, volto a riaffermare il diritto dei popoli alla pace, alla sicurezza e alla dignità.

La mozione, pur condannando con chiarezza l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, denunciava anche la drammatica situazione a Gaza, dove si contano oltre 60.000 vittime, in gran parte civili.

Per come era stata formulata, la mozione offriva tutte le condizioni per far giungere da Senigallia un segnale politico chiaro di solidarietà. Un segnale che si sarebbe aggiunto a quelli già espressi, negli ultimi mesi, dalla società civile senigalliese, inclusa la comunità ecclesiale e l’Azione Cattolica. La promozione della Pace, da sempre centrale per l’Azione Cattolica e tema annuale del mese di gennaio, coinvolge infatti ogni ambito della vita: personale, familiare, educativo, sociale e, infine, politico. È proprio sul piano politico che l’opzione per la Pace può tradursi in scelte concrete e decisive, come la riduzione delle spese militari, la creazione di corridoi umanitari per migranti o il sostegno a politiche di cooperazione internazionale, strumenti essenziali per costruire relazioni stabili di Pace tra i popoli.

Siamo molto rammaricati che la mozione non sia stata votata; sicuramente il testo, anche se ben articolato, poteva non rispondere pienamente alla sensibilità di tutti e possiamo provare a comprendere le possibili motivazioni politiche, ma ci sarebbe piaciuto che tramite un confronto costruttivo si fosse arrivati rapidamente alla sua approvazione.

Ci auguriamo che il rinvio della discussione in commissione consiliare, come votato dalla maggioranza, consenta in tempi brevi l’elaborazione di un testo condiviso che valorizzi il lavoro svolto dalla Scuola di Pace e includa una dichiarazione di riconoscimento dello Stato di Palestina, in linea con la volontà di Pace e solidarietà che i cittadini di Senigallia esprimono da mesi nei confronti del popolo palestinese. Auspichiamo che, attraverso il dialogo e il confronto tra le diverse sensibilità, la politica senigalliese riesca a esprimere una posizione unitaria a sostegno della popolazione di Gaza.

Come Azione Cattolica continueremo, nei nostri percorsi formativi aperti a tutte le età, a promuovere un impegno per la Pace che porti a scelte concrete e all’amore per la politica come una delle più alte forme della carità cristiana.

Il Consiglio Diocesano di

Azione Cattolica Senigallia