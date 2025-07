Un manifesto per la politica marchigiana Le richieste e i suggerimenti di alcune associazioni sulla sanità marchigiana

Un manifesto creato da una rete di associazioni impegnate nel mondo sanitario delle Marche da offrire ai candidati per le prossime elezioni regionali: ecco cos’è “Marche: una sanità per tutti”.

Si tratta di un prezioso contributo che vuole essere utile a chiunque verrà eletto nella prossima tornata elettorale della Regione Marche prevista in autunno, firmato da ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Marche, Ambulatorio Paolo Simone Maundodè Senigallia, ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) Macerata, Apito (Comitato Marchigiano Associazione don Paolo Tonucci) Marche, Comitati di partecipazione per la salute dei cittadini Regione Marche, Nucleo Provinciale di Coordinamento Ancona della Rete Civica GIMBE, Gruppo Solidarietà, SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie) Marche. Una serie di proposte per un miglioramento delle politiche della salute nella nostra Regione in un’ottica assolutamente bipartisan perché la salute non ha colore politico e dovrebbe essere un diritto di tutti i cittadini.

Il documento nasce dall’esigenza di mandare un segnale alla politica marchigiana per stimolare un salto di qualità nella gestione delle politiche per la salute, mettendo a frutto il capitale morale e di risorse umane e professionali di cui dispone il nostro servizio sanitario regionale. Si tratta di dieci proposte che nascono nella convinzione che possano incrociare speranze, aspettative e volontà di tutti. Lo scopo è offrire uno spunto di riflessione ai futuri programmatori della sanità marchigiana, affinché non perdano di vista il concetto che il servizio sanitario è al servizio dei cittadini e non l’inverso.

Si tratta di un documento di valori e di proposte concrete, cioè di quelle caratteristiche fondanti che i firmatati ritengono debbano essere proprie delle politiche per la salute di ogni Regione.

Tra le dieci proposte del manifesto spiccano alcune tematiche prioritarie come la centralità della prevenzione, la tutela delle categorie più fragili e della povertà emergente in sanità, la necessità di individuare i distretti come sede prioritaria nell’erogazione dei servizi, la riaffermazione del primato della sanità pubblica rispetto a tutti gli altri soggetti – privati accreditati e convenzionati – in un ruolo di piena integrazione e la scelta dei professionisti nei ruoli dirigenziali che deve essere effettuata sulla base di comprovate competenze. Temi fondamentali per il benessere di tutti i cittadini della Regione Marche, sui quali i firmatari auspicano l’endorsment dei candidati alle future cariche dirigenziali della nostra Regione.

