Senigallia ospita l’ultima tappa del Vittoria for Women Tour 2025 Prevenzione oncologica femminile con visite senologiche gratis. Salute, musica e sport 26 e 27 luglio al Lido AcquaPazza

161 Letture Cronaca

Sabato 26 e domenica 27 luglio Senigallia ospiterà, presso il Lido AcquaPazza, la tappa conclusiva della terza edizione del “Vittoria for Women Tour”, il viaggio itinerante realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e, da quest’anno, anche LILT Milano (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) oltre a sei LILT provinciali, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili.

La prevenzione gratuita del VittoriaBus

Nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, anche questa ultima tappa sarà accompagnata dal claim “la prevenzione femminile è la nostra meta” e avrà il compito di trasmettere il valore della prevenzione sotto l’ombrellone, in riva al mare. Un contesto volutamente non convenzionale per normalizzare quanto più possibile questo grande atto di amore e responsabilità verso se stessi e i propri cari.

I cittadini locali e i turisti potranno effettuare delle visite senologiche gratuite presso il “VittoriaBus”, il centro di informazione e prevenzione itinerante adibito a sala medica, e contribuire, su base volontaria, alla nuova raccolta fondi, che sosterrà le visite e gli esami offerti da LILT in occasione della campagna Nastro Rosa di ottobre, dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Le mete già raggiunte

Iniziative che, nel passato recente del Tour, hanno sempre ottenuto un ottimo consenso. Le due precedenti edizioni hanno registrato, infatti, in totale 2.074 visite, 98 casi sospetti a cui, potenzialmente, è stata salvata la vita, e 32.000 euro di raccolta. Grazie a questi fondi, insieme al contribuito di altre iniziative della Compagnia come la Vittoria for Women Run, la Fondazione Specchio dei tempi ha potuto acquistare un nuovo mezzo, il VittoriaBus appunto, e due nuovi ecografi mobili che saranno destinati alla Onlus MedAcross che li utilizzerà in Myanmar, nel quadro dell’assistenza materno-infantile per le popolazioni colpite dal violento terremoto del 28 marzo.

Oltre la visita grazie alla collaborazione con LILT

Numeri che, quest’anno, si mira a eguagliare e persino superare, grazie anche alla nuova partnership siglata da Vittoria Assicurazioni con LILT per il coordinamento dell’intero Tour. Una collaborazione che porta con sé non solo la competenza e l’esperienza di un’associazione che, dal 1948, opera su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo primario di diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce in ambito oncologico, ma anche l’opportunità preziosa di assistere eventuali casi sospetti a cui verrà suggerito un approfondimento.

Anche in questa tappa i senologi delle LILT locali offriranno, infatti, non solo visite e consigli in base all’età e al rischio personale, ma anche un aiuto concreto alle persone che non saprebbero come e dove muoversi per rispondere quanto più prontamente ad un’eventuale indicazione di accertamento ricevuta al termine della visita.

Questa collaborazione veicola, infine, un altro messaggio importante: i controlli periodici uniti allo sport sono la formula più efficace contro i tumori, un’assicurazione per una vita sana e prevenuta.

Il sostegno al movimento del rugby femminile

Un ecosistema reale ed efficiente di servizi fortemente voluto da Vittoria, il cui impegno a favore delle donne – che dal 2024 è racchiuso nel brand “Vittoria for Women” – per questa edizione 2025 si colora ulteriormente di rosa. Come ogni anno, la Compagnia partecipa all’organizzazione delle tappe del Trofeo Italiano di Beach Rugby che accolgono il Tour, ma questa estate, a differenza delle passate edizioni, ha deciso di riservare un contributo aggiuntivo per garantire la presenza in campo di almeno tre squadre femminili. Un gesto che conferma nuovamente il sostegno alle donne in generale e al movimento rugby femminile in particolare.

Un weekend di salute, musica e sport

In questo ultimo fine settimana targato “Vittoria for Women Tour”, la Salute, però, non sarà l’unica protagonista: spazio anche a buona musica e sano sport. I tormentoni estivi saranno, infatti, la colonna sonora che accompagnerà tutti gli adulti e i bambini che, affiancati da esperti e giocatori, vorranno imparare le tecniche del rugby e i valori che lo caratterizzano, per un’esperienza di gioco davvero unica.

L’evento vedrà, infine, il coinvolgimento e la partecipazione diretta delle Agenzie Vittoria Assicurazioni di riferimento sul territorio.

“Questa tappa nelle Marche chiuderà una terza edizione che ha confermato la bontà del progetto – realizzato sin dall’inizio per compiere del bene a favore delle donne in primis, ma anche di tutta la Comunità – e testimoniato come Vittoria Assicurazioni lo vive e lo sostiene. Il format che avevamo collaudato nelle due edizioni precedenti, come dimostrano i numeri, funzionava, e avremmo potuto mantenerlo tale, ma non saremmo stati noi. La scorsa estate abbiamo colto delle reali necessità sul territorio che hanno innescato in tutti noi una sincera riflessione da cui è emersa la volontà di rafforzare e ampliare il nostro impegno, sia sanitario che sportivo. – dichiara Luciano Chillemi, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni – In questi anni molti “amici”, non semplici partner, si sono uniti a noi e ciò che stiamo realizzando insieme è davvero incredibile. Un grazie particolare al nostro compagno storico, la Federazione Italiana Rugby, a LILT, al nostro fianco da quest’anno, e al Comune di Senigallia per la disponibilità e l’ospitalità.”

“Senigallia si prepara ad accogliere la Finale del Torneo Italiano di Beach Rugby il 26 e 27 luglio, trasformando la sua iconica spiaggia in un’arena di sport e spettacolo. Un evento che celebra i valori dell’agonismo, della lealtà e della condivisione, e che conferma il ruolo della città come punto di riferimento per lo sport estivo nazionale. L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per ospitare una manifestazione di tale rilievo, che unisce passione sportiva e promozione del territorio. Sarà un’occasione unica per vivere il rugby in una cornice suggestiva, tra sabbia, mare e entusiasmo. La finale ospiterà anche l’ultima tappa del Vittoria for Women Tour, un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili, con attività di sensibilizzazione, informazione e supporto alla salute delle donne. Un connubio virtuoso tra sport e benessere, che arricchisce ulteriormente il valore sociale dell’evento”, afferma Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia.

“Anche quest’anno le Marche si confermano un punto fermo nel panorama nazionale del rugby estivo. Siamo molto felici di ospitare a Senigallia a fine luglio la Finale del Trofeo Italiano Beach Rugby. Una vetrina per una delle più belle località turistiche della regione e per il movimento rugbistico locale che, come sempre, risponderà con grande entusiasmo. Un evento possibile grazie all’impegno organizzativo di numerosi volontari appartenenti alla grande famiglia della palla ovale che qui desidero ringraziare. L’evento sarà tappa anche del Vittoria for Women Tour, il viaggio itinerante realizzato da Vittoria Assicurazioni che grazie alla presenza del VittoriaBus, i cittadini locali e i turisti potranno effettuare delle visite senologiche gratuite. Sarà un’occasione importante per trasmettere il messaggio della presenza, nella nostra società, di tanti soggetti pubblici e privati che si adoperano per contribuire alla prevenzione del tumore al seno”, commenta Vittorio Petretti, Presidente CR FIR Marche

Questa tappa ha visto la collaborazione tra LILT Ancona, territorio ospitante, e LILT Macerata che si è occupata di organizzare il team di medici a bordo dell’ambulatorio mobile.

“È per me un grande onore annunciare la partecipazione di LILT Ancona alla tappa marchigiana del Vittoria for Women Tour, evento nazionale dedicato alla salute e alla prevenzione dei tumori femminili. Da sempre, missione della LILT è promuovere stili di vita sani e la diagnosi precoce. Anche in estate, quando l’attenzione si sposta su temi più leggeri, è fondamentale non dimenticare l’importanza della prevenzione. Invito, quindi, tutti a partecipare attivamente alle iniziative e agli screening proposti: la prevenzione non va mai in vacanza”, asserisce Ugo Braccioni, presidente LILT Ancona.

“Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa che rientra pienamente nella missione della nostra associazione: fare prevenzione perché prevenire è vita. Tutto l’anno LILT Macerata è impegnata a offrire gratuitamente visite senologiche, urologiche e dermatologiche, oltre a incontri di sensibilizzazione per promuovere la prevenzione in campo oncologico. In quanto oncologo, sarò io stesso a bordo dell’ambulatorio a effettuare le visite insieme ad alcune colleghe senologhe di Senigallia. Vi aspettiamo!”, aggiunge Nicola Battelli, presidente di LILT Macerata e primario del reparto di Oncologia dell’Ospedale della città.