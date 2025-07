B Interregionale, la formula del torneo Per la Goldengas Senigallia girone a 15 squadre

Dopo il girone, a 15 squadre, la Fip ha deciso anche la formula del prossimo torneo di serie B Interregionale.

La riduzione dalle previste 16 alle attuali 15 squadre, a causa di rinunce e mancati ripescaggi, fa sì che non ci sarà più la retrocessione diretta, prevista originariamente proprio per la sedicesima classificata.

Ci saranno direttamente i play-out, tra la quindicesima e la dodicesima e tra la tredicesima e la quattordicesima: play-out incrociati, tra il girone D, quello di Marche, Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia e il girone C, con formazioni di Piemonte, Liguria e Toscana.

Si gioca al meglio delle tre partite, chi perde il turno unico retrocede.

Al termine della stagione regolare, nona, decima e undicesima classificata invece si salvano.

Le prime otto vanno ai play-off, partendo dai quarti di finale al meglio delle tre partite con gli incroci classici (prima contro ottava, seconda contro settima, eccetera) anche in questo caso andando ad affrontare le formazioni provenienti dal girone C.

Chi vincerà il tabellone non sarà però subito promosso: i raggruppamenti infatti sono 6, ma le promozioni in B Nazionale appena 4: le vincitrici dei tabelloni si affronteranno in una finale di Conference, nel caso delle nostre la Conference Centro, cioè quella composta dai gironi C e D: le perdenti si giocheranno un quarto e ultimo posto nello spareggio previsto tra il 19 e il 21 giugno.

Ai play-off e ai play-out si arriverà dopo una classica stagione regolare di andata e ritorno affrontando solo formazioni del proprio girone (D), come fino a qualche anno fa: dunque 30 giornate, ma solo 28 partite considerando che di volta in volta una società dovrà riposare per il numero di squadre dispari.

La stagione regolare inizia il 27 settembre 2025 e si conclude il 26 aprile 2026.