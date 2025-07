Le Marche si preparano ad accogliere il grande tennis femminile internazionale Presentato il torneo di Tolentino, il più importante in Regione

150 Letture Sport

Le Marche si preparano ad accogliere il grande tennis femminile internazionale.

Dal 15 al 21 settembre 2025, il Circolo Tennis Tolentino ospiterà la prima edizione del Lexus Tolentino Open, torneo WTA 125 con un montepremi di 115mila euro e 125 punti per la vincitrice.

L’evento rappresenta uno degli otto tornei della categoria programmati in Italia nel 2025 e si inserisce nel calendario internazionale dopo le tappe di Svizzera, Messico, Cina, Spagna e Slovenia, per poi proseguire in Portogallo prima di tornare nuovamente in Italia. Il main draw vedrà protagoniste 32 giocatrici del ranking internazionale, mentre il tabellone di qualificazione sarà composto da 16 tenniste tra le migliori al mondo, incluse diverse italiane. Sono previste anche 16 coppie nel doppio, con le finali di entrambe le specialità programmate per domenica 21 settembre.

Il Circolo Tennis Tolentino, fondato nel 1966 e considerato tra i migliori d’Italia, metterà a disposizione tre campi per le gare (uno centrale e due secondari) più due per gli allenamenti. La struttura, che vanta oltre mille tesserati e si posiziona al 17° posto nella classifica dei Top 20 Tennis Club italiani, è stata scelta come base di allenamento anche da Elisabetta Cocciaretto, vincitrice della Billie Jean King Cup, e dalle cinesi Xinyu Wang, campionessa di doppio al Roland Garros, e Sai Sai Zheng.