Una generosa donazione di 110.000 Euro dall’Associazione Oncologica Senigalliese alla Clinica Oncologica dell’Università Per sostenere la ricerca della Politecnica delle Marche

La Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche ha ricevuto una donazione straordinaria di 110.000 Euro da parte dell’Associazione Oncologica Senigalliese, frutto di un lascito testamentario destinato a sostenere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in ambito oncologico.

Il contributo sarà destinato al potenziamento della strumentazione tecnologica del Centro di Riferimento Regionale ad Alta Specializzazione di Genetica Oncologica – “Prof. Riccardo Cellerino” e all’attivazione di un contratto di ricerca con l’obiettivo di sviluppare progettualità nell’ambito della medicina di precisione che possa consentire di ottenere i migliori risultati partendo da una approfondita conoscenza della genetica e dell’epigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle caratteristiche cliniche del paziente.

“Questa donazione, nata da un gesto di grande generosità e lungimiranza, rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la nostra capacità di fare ricerca innovativa, vicina ai bisogni dei pazienti – ha dichiarato la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Politecnica delle Marche e Direttrice della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e responsabile scientifico del progetto – È un atto di fiducia nella scienza e un investimento concreto nella ricerca indipendente in ambito oncologico. Siamo profondamente grati all’Associazione Oncologica Senigalliese per aver scelto di destinare queste risorse alla nostra struttura che da sempre è impegnata nella ricerca clinica e traslazionale a beneficio dei pazienti oncologici e rappresenterà un’eccellente opportunità di crescita per un giovane ricercatore”.

“Abbiamo scelto di onorare la volontà della nostra benefattrice GABRIELLA GAUDIOSO DONI destinando parte dell’eredità ricevuta. Detta scelta è motivata dalla necessità di rispettare in pieno le ultime volontà della sig.ra Gaudioso e di ricordare nel tempo la sua memoria attraverso il sostegno ad un progetto che guarda al futuro e soprattutto affidandolo a chi, con scienza e cuore, dimostra ogni giorno di guidare la ricerca in campo oncologico con il massimo rigore scientifico e mirando in primis al bene dei pazienti e alla loro qualità di vita – ha commentato il dott. Paolo Quagliarini, Presidente dell’Associazione Oncologica Senigalliese – In questo modo trasformiamo un atto di altruismo in un investimento duraturo nella conoscenza e nella speranza”.

“Siamo profondamente grati per questo atto generoso – afferma il Prof. Mauro Silvestrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche – che consente di sviluppare iniziative fondamentali per il progresso della ricerca in campo oncologico e offre una opportunità di valorizzazione di uno dei nostri giovani ricercatori che avrà l’opportunità di collaborare e maturare un’esperienza preziosa per il suo futuro”.

Questa iniziativa rafforza il ruolo della Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche e del Centro ad Alta Specializzazione di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica come poli di eccellenza nel panorama della ricerca oncologica nazionale, promuovendo un modello virtuoso di collaborazione tra mondo accademico e società civile. Sarà prevista, in autunno, una conferenza stampa di presentazione della progettualità e dei primi esiti delle attività svolte.