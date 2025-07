Nuovo Garibaldi, “Vittoria! L’obbrobrioso ponte autostradale non si farà, né ora né mai” Esulta Mangialardi: "Non ci sono più i tempi prima della data del voto regionale per avviare il cantiere"

Si è discussa oggi la mia decima interrogazione sul tema nuovo ponte Garibaldi e posso finalmente dirmi soddisfatto.

L’esigenza, espressa e sostenuta da oltre 10 mila cittadini, di un progetto diverso rispetto a quello pensato dal Sindaco di Senigallia, dalla Giunta Acquaroli, dall’attuale struttura commissariale e affidato ad ANAS, ha trovato finalmente un approdo positivo.

La risposta puramente di circostanza dell’Assessore Aguzzi (che ha ribadito di non c’entrare nulla, scaricando tutte le responsabilità su Olivetti) non smentisce quanto affermato sulla stampa dal Vicecommissario Babini: non ci sono più i tempi, prima della data del voto (28 e 29 settembre) per avviare il cantiere, visto anche il ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo (udienza prevista per il 5 novembre).

Il ponte autostradale ANAS, dunque, non si farà: non si farà ora e non si farà mai, in quanto uno dei primi atti della Giunta Ricci sarà quello di bloccare definitivamente l’iter.

La progettazione verrà affidata a nuovi soggetti, verrà commissionato uno studio sulla viabilità e verrà completamente ripensato il ponte, mettendolo in contesto rispetto a tutto l’assetto cittadino.

La nuova Giunta regionale guidata da Matteo Ricci imprimerà una forte accelerazione sulla realizzazione delle vasche di espansione, permettendo di ridurre i metri cubi di acqua al secondo a valle.

Dovrà essere tenuta in conto anche la presenza di un grande parcheggio adiacente al ponte, quello già presente, davanti allo stadio, che può essere implementato.

Verranno eliminate le rampe, talmente ripide da richiedere degli ascensori.

Verrà proposto un manufatto esteticamente valido, compatibile con le quinte sceniche dei Portici Ercolani e con la monumentalità del centro storico di Senigallia.

Inizierà, insomma, una nuova storia.

Sarà la nuova amministrazione regionale a prendersi carico responsabilmente di questa importante infrastruttura, condividendo ogni passaggio con la cittadinanza e con le associazioni ambientaliste, a cui va il mio ringraziamento, attivando strumenti di partecipazione per trovare insieme le soluzioni più appropriate.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche