Trasferte in Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Romagna e Puglia per la Goldengas Usciti i gironi della B Interregionale dove ci sarà ancora la Pallacanestro Senigallia

129 Letture Sport

Usciti i gironi di serie B Interregionale 2025-26, il quarto campionato della piramide cestistica italiana, dove ci saranno ben 7 marchigiane impegnate: praticamente mezzo girone visto che il raggruppamento sarà dispari, a 15 squadre e non a 16 perché non si è riusciti ad arrivare al numero inizialmente previsto tra rinunce ed esclusioni e nonostante qualche ripescaggio si è scelto un gruppo di 15 formazioni.



Sarà la terza stagione di questa categoria, nata dalla scissione della vecchia serie B unica in due livelli, la B Nazionale, dove ci sono General Contractor Jesi, Ristopro Fabriano e da quest’annno per la prima volta il Loreto Pesaro, e appunto la B Interregionale, nata, tra le varie finalità, per contenere i costi di quelle società che non avevano budget pari a quelli, mediamente elevati, di chi partecipa alla B Nazionale.

Alla luce di ciò, obiettivo centrato solo in parte dando un’occhiata al girone appena formulato dove le sette marchigiane (Goldengas Senigallia e per la prima volta Pallacanestro Jesi, Matelica, Civitanova, Porto Recanati, Recanati e Bramante Pesaro) come previsto sono tutte assieme ma avranno trasferte che le porteranno o po’ più a nord (c’è Forlimpopoli, unica romagnola) o verso l’interno (con le due umbre Val di Ceppo Perugia e Gualdo Tadino) o in direzione sud (con le abruzzesi Vasto e Pescara, e la molisana Termoli) o nel profondo sud, con le pugliesi Bisceglie e Canosa di Puglia, novità assoluta.