Inaugurata la sede elettorale di Chantal Bomprezzi A Senigallia

È stata inaugurata domenica 20 luglio alle ore 18, in Via Istria 1 (zona Ponterosso – Palazzo Venezia), la sede elettorale di Chantal Bomprezzi, Segretaria regionale PD Marche e capolista

del Partito Democratico nella provincia di Ancona per le prossime elezioni regionali, a sostegno del candidato presidente Matteo Ricci.



Un’apertura partecipata e ricca di contenuti, durante la quale sei testimonianze provenienti da tutto il territorio provinciale hanno dato voce a vari temi che animeranno la campagna elettorale: la sanità pubblica, il diritto alla casa, l’impresa e il lavoro, la sostenibilità ambientale, il sociale.

A intervenire sono stati: Giovanni Margiotta, del Comitato “Ma quale Casa”, per richiamare l’attenzione sul diritto all’abitare e sulla necessità di politiche abitative più eque; Chiara Morico,

giovane Consigliera comunale di Ostra Vetere, che ha portato la testimonianza dei giovani amministratori ed evidenziato le criticità legate al dissesto idrogeologico e all’urgenza di azioni

per la sostenibilità ambientale; Chiara Censi, la portavoce provinciale delle Donne Democratiche della provincia di Ancona, che ha rilanciato l’impegno del partito sulla parità di

genere; Francesco Carella, giovane medico e neo Segretario PD a Camerano, tornato nelle Marche per l’amore per la propria terra, che ha portato la voce di chi vive ogni giorno le difficoltà

degli utenti del sistema sanitario pubblico; Pascale Marquet, imprenditrice del settore vitivinicolo e titolare della Tenuta San Marcello, trasferitasi appositamente nelle Marche per

investire nel territorio; Samuele Carnevali, ex operaio oggi imprenditore, che ha raccontato la storia del suo birrificio artigianale Birra Millecento nel fabrianese, diventato un esempio virtuoso di inserimento lavorativo per giovani con diagnosi di autismo.

“Tramite la voce di queste persone ho voluto parlare un po’ di questa candidatura, della mia storia, dei temi che mi stanno a cuore” – ha dichiarato Chantal Bomprezzi – ma soprattutto ho

voluto veicolare il messaggio che la Politica riguarda tutti ed è una cosa concreta. Invece spesso si dà un messaggio sbagliato, ovvero che la politica è una cosa “da marziani”, distante

dalle persone. Vorrei che la mia campagna elettorale sia un’occasione per ascoltare, coinvolgere, dibattere. Mettere al centro i temi, ciò che non va nelle Marche e cosa si potrebbe

fare”.

La candidata ha poi raccontato con emozione il percorso che l’ha portata fino a qui.

Senigalliese, 35 anni, avvocata, ricercatrice e docente universitaria nel campo dell’informatica giuridica a Bologna, con una passione politica di lunga data.

“Ho cominciato a 19 anni, sono stata assessora comunale a Senigallia e oggi siedo in consiglio comunale con il Partito Democratico. Nel 2023, dopo una sfida bella e partecipata, sono stata eletta Segretaria regionale del Partito Democratico delle Marche, insieme a Elly Schlein, diventando la più giovane d’Italia in questo ruolo”.

Una responsabilità che ha scelto di portare ora anche in questa nuova sfida: “Mi candido perché credo sia il momento di dare voce, a livello regionale, a una nuova generazione, cresciuta

politicamente sul territorio e pronta a guidare il cambiamento con competenza, serietà e coraggio. Credo in una Regione Marche capace di trattenere i suoi giovani talenti, di offrire

servizi pubblici di qualità – a partire dalla sanità – e di far sentire la propria voce a livello nazionale”.

E conclude: “Io ci metto tutta me stessa: la mia preparazione, il mio impegno, l’ascolto e il legame profondo con il territorio. Potete contare su di me come io spero di poter contare anche sul vostro sostegno. Questa sede è un primo passo: offrirò un caffè e la possibilità di fare due

chiacchiere a chi vorrà venire a trovarmi, e organizzeremo anche delle chiacchierate collettive su temi specifici per chi vorrà portare testimonianze, idee e proposte. Potrete scrivermi sul mio whatsapp o sulla mail dedicata per un appuntamento. Metteremo fuori un cartello e scriveremo sui social quando la sede sarà aperta a tutti, con cadenza regolare”.

Da Comitato #ContaSuChantal

Senigallia, 20 luglio 2025

Contatti:

Mail: chantal.bomprezzi2025@gmail.com

Facebook: facebook.com/ChantalBomprezzi1990

Instagram: bomprezzichantal

Canale Telegram: t.me/chantalbomprezzi