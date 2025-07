Teatro Pirata prosegue a Corinaldo, Ostra e Senigallia Fino al 6 agosto ancora spettacoli

Prosegue il cammino del festival “Ambarabà” con il suo cartellone di spettacoli delle migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi e di figura.

Fino al 6 agosto, in scena 15 spettacoli in sette comuni della provincia di Ancona – Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Ostra, Senigallia, Santa Maria Nuova e Serra San Quirico – con la direzione del centro di produzione Teatro Giovani Teatro Pirata, il sostegno dei Comuni, del MiC e della Regione Marche, in collaborazione con Amat, CMS, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture.

Questa settimana sono tre gli spettacoli, adatti anche a un pubblico di piccolissimi.

Martedì 22 luglio ore 21:30 ad Ostra (Piazza dei Martiri) la Compagnia Burambò porta in scena “Secondo Pinocchio”, rivisitazione del classico di Collodi. Lo spettacolo, con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, è un mix di burattini, pupazzi e attore. Secondo Pinocchio svela fin dal principio la finzione scenica: Pinocchio racconta e rappresenta parti della sua storia, utilizzando una marionetta di legno come controfigura. Questa marionetta affronterà tempeste marine, eviterà il pescecane e approderà sull’isola delle api industriose, diventando il doppio di Pinocchio con cui dialogare come davanti a uno specchio. Questo approccio permette al protagonista di instaurare una relazione giocosa e spontanea con gli animatori, coinvolgendo il pubblico in un gioco senza trucchi né inganni.

Clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica… e il grande numero finale della pizza in faccia! Il divertimento è assicurato al Cortile della Scuola Pascoli di Senigallia, dove mercoledì 23 luglio ore 21.30 va in scena lo spettacolo “Spaventati panettieri” del Collettivo Clown, di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni. Protagonisti sono due eccentrici panettieri con velleità circensi, che iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri. Lo spettacolo ha vinto il Premio Gianni Damiano a Lunathica 2017.

Giovedì 24 luglio ore 21.30 a Corinaldo (Piazza Il Terreno) c’è “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso” della Compagnia Burambò, una storia con pupazzi e marionette da tavolo, di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. Un vecchio e grosso elefante non riesce a dormire. I brutti ricordi lo attanagliano. Un giorno li soffia dentro alcuni palloncini rossi che volano via, lasciando l’elefante smemorato. Quand’ecco entrare o meglio “ficcarsi” nella sua vita una papera che lo tempesta di domande a cui non riesce a rispondere. Papera Teresina è determinata e lo convince a fare una passeggiata per riprendere contatto con il mondo. Il grosso animale parte all’avventura e senza saperlo andrà incontro a quanto già capitato e dimenticato.

INGRESSO SPETTACOLI

Posto unico € 5.00 Bambini sotto i 3 anni € 0.50

Biglietti in vendita dalle 20.30 c/o luogo dello spettacolo

INFO: Teatro Giovani Teatro Pirata

tel 0731 56590 – 334 1684688

biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

lun/ven 9.00/13.00

www.teatrogiovaniteatropirata.it