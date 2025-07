La collaborazione con la Direzione della AST2 ha dato buoni frutti.

Dal loro insediamento sono iniziati subito contatti in merito alle necessità ancora sospese nel nostro Ospedale.

Il Passato Governo aveva declassato Senigallia togliendole 10 Unità Operative Complesse e i 10 Primari assegnati. Con loro abbiamo recuperato 5 Reparti !!

Siamo stati sempre in contatto sia per esigenze macroscopiche, come il recupero dei Reparti che ci erano stati tolti, che per quelle meno evidenti di tipo organizzativo, di attrezzature strumentali necessarie, logistiche etc….

Questa direzione ha subito programmato una serie di interventi: alcuni che naturalmente necessitavano di tempo, e sono ancora in itinere ma a buon punto, ma altri più semplici fatti immediatamente anche se prima sembravano senza soluzione.

Entrando nel merito ricordiamo inizialmente la nomina di 3 Primari (Ortopedia, Gastroenterolgia e Ortopedia) i cui Reparti ormai viaggiano a piena velocità e con consenso cittadino.

E’ di pochi giorni fa l’apertura di un Reparto di Otorino, chiuso da ormai 15 anni.

Finalmente i cittadini non dovranno più andare nelle altre strutture perche anche l’Ospedale di Senigallia ha un Otorino con una propria autonomia gestionale.

Non dimentichiamo poi il punto più importante per il nostro ospedale: l’Utic di Cardiologia !!

Reparto importantissimo per gli scompensi cardiaci, era stato ridotto al lumicino sia come personale che come attrezzature.

Ora è è stato riportato al valore che merita perché il Piano Sanitario Regionale emanato da “questa Direzione” in via di approvazione prevede di nuovo la Cardiolgia Utic, una terapia intensiva cardiologica molto importante anche a livello regionale perché fà da filtro a Torrette dove invece vanno le patologie più importanti.

Tra le apparecchiature è stato acquistato anche un nuovo poligrafo, apparecchio moderno e molto importante per studiare e curare le aritmie cardiache.

Noi abbiamo segnalato insistentemente la richiesta apportando dati e prestazioni sanitarie che mettevano in evidenza la necessità ma è merito della Direzione aver accolto la richiesta e porla per l’approvazione definitiva nel Piano Sanitario Regionale.

E si andrebbe avanti ancora con nuovo medico radiologo per la nuova Tac di Pronto soccorso che vedrà la luce a breve, un tecnico, nuovi primariati etcc….

Questo i cittadini devono saperlo, proprio perché c’è questa direzione con la quale collaboriamo e abbiamo ottenuto questi risultati siamo fiduciosi per altri che verranno.

Ma ora guardiamo avanti ed è per questo che abbiamo posto 8 domande ai candidati Regionali alla Presidenza delle Marche.

Disponibili ad un confronto con loro e la cittadinanza, abbiamo già anche il posto dove accoglierli.