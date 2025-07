Ancona ospita i campionati italiani di tennis Femminili di Seconda Categoria

81 Letture Sport

Ancona si prepara a tornare protagonista del tennis nazionale.

Dopo cinque anni di attesa, la città dorica ospiterà nuovamente i campionati italiani femminili di seconda categoria, in programma dal 17 al 27 luglio sui campi del Tennis Club Ancona di Pietralacroce.

Un evento che rappresenta un’importante occasione per lo sport anconetano e per la promozione turistica del territorio.

La manifestazione, organizzata dal Tennis Club Ancona presieduto da Paolo Mazzarini, in collaborazione con il Comitato regionale Fitp Marche, ha già destato interesse nel panorama tennistico nazionale. Non è un caso che le ultime tre giornate saranno trasmesse in diretta televisiva dalla piattaforma digitale Supertennix di Supertennis, garantendo visibilità mediatica.

Alla presentazione dell’evento, ieri, erano presenti: Marco Ausili, consigliere regionale, Giovanni Zinni, assessore allo sport del Comune di Ancona, Dino Latini, presidente del Consiglio regionale delle Marche, e Giovanni Torresi, vicepresidente del Coni Marche.

«Questo evento costituisce una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale per il mondo del tennis tricolore. Si colloca dietro solo alle manifestazioni internazionali quali i tornei Challenger – sottolinea Andrea Bolognesi, presidente Fitp Marche – Poterlo ospitare qui significa che la Federazione nazionale vede nella nostra regione un punto di riferimento».