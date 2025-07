Si sta svolgendo con un grande impatto positivo sul territorio il progetto “Sosteniamo i minori” Un progetto Caritas

117 Letture Associazioni

Si sta svolgendo con un grande impatto positivo sul territorio il progetto “Sosteniamo i minori”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana,

a seguito del bando “Volontariato 2024”, a cui Fondazione Caritas Senigallia ha partecipato presentando la sua proposta progettuale e avviando attività rivolte a minori e famiglie vulnerabili del territorio di Arcevia. Grazie proprio al finanziamento di Fondazione Carifac, Fondazione Caritas, che opera nei 16 Comuni della diocesi di Senigallia (tra cui ovviamente Arcevia) e ha un’esperienza ultra decennale nel mondo dell’accoglienza di mamme e bambini vittime di violenza, di persone senza fissa dimora e in condizioni di vulnerabilità, oltre a impegnarsi nella lotta contro la povertà educativa, ha potuto strutturare tre percorsi importanti a sostegno di alcune situazioni di fragilità ad Arcevia.

Nello specifico le attività hanno seguito tre strade: l’attivazione di percorsi di arteterapia, che rappresentano strumenti preziosi per promuovere il benessere individuale anche in chi vive situazioni di grave multi problematicità, sia adulti che minori, e di particolare difficoltà nell’affrontare il proprio vissuto emotivo, con un percorso specifico rivolto a un bambino con una diagnosi complessa. È stato inoltre attivato un supporto di baby sitteraggio e aiuto compiti per quattro bambini e bambine dai 4 agli 11 anni, le cui mamme non riuscivano a conciliare gli orari lavorativi con la famiglia. Come i dati Istat 2024 confermano, l’incidenza di povertà assoluta resta più marcata nelle famiglie con almeno un figlio minore e secondo l’Osservatorio Vulnerabilità Marche un’attenzione particolare va rivolta alla situazione lavorativa femminile, per cui la conciliazione dei tempi familiari (il cosiddetto “care-gap familiare”) e l’inadeguatezza dei servizi per minori conducono ancora più ai margini le donne sole con figli. In quest’ottica l’impiego stesso è stato affidato a una donna in stato di inoccupazione temporanea, che ha aiutato i bambini e le bambine anche nello svolgimento dei compiti, deficit che si acuisce ulteriormente durante il periodo estivo, in concomitanza con la sospensione delle attività scolastiche. Infine Fondazione Caritas Senigallia ha accompagnato e formato, attraverso i propri operatori, i volontari della Caritas parrocchiale di Arcevia, che si trovano a dover affrontare forme di emarginazione sociale e di povertà sempre diverse e complesse, per le quali cercano di attivare interventi migliorativi coinvolgendo in modo attivo i beneficiari diretti della realizzazione del loro percorso di presa in carico ed empowerment.

L’impatto sul territorio derivato dai progetti finanziati da Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e gestiti da Fondazione Caritas è stato estremamente positivo; le famiglie più vulnerabili si sentono supportate in modo adeguato, perché il progetto coinvolge i beneficiari attivando un percorso di inclusione condiviso e, erogando aiuti diretti ai minori, facilita la tessitura di relazioni. La forza dei volontari coinvolti, poi, potrà dare continuità al supporto offerto a famiglie e minori al termine del progetto, attivando nel periodo scolastico un aiuto compiti o momenti di socializzazione che determinano l’inserimento nella comunità e scansano il rischio di esclusione sociale.