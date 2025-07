Beatles e Orchestra Rossini, che spettacolo!! Anche in trasferta BeatleSenigallia richiama un grande successo

BeatleSenigallia 2025 e Orchestra Sinfonica Rossini insieme per due concerti di altissimo livello, che hanno emozionato ed entusiasmato i numerosissimi spettatori.

E’ stato invece rinviato per pioggia il concerto degli Yellow Beat dell’8 luglio, a Montemaggiore al Metauro, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Scarpe Sciolte (la data di recupero verrà resa nota a breve), mentre continua fino al 12 luglio la Mostra ‘Beatles Exhibition’ alla MeMo-Mediateca Montanari di Fano:

1)Venerdì 04.07.2025-Lago di Monte Colombo (Rn): un vero e proprio sold-out di pubblico per il concerto dell’Orchestra Sinfonica Rossini, in collaborazione con la Fondazione Leo Amici e BeatleSenigallia.

Nello splendido Teatro Leo Amici si è tenuta la Anteprima di Symphony Pop Festival-OMAGGIO ai BEATLES, con i solisti Clarissa Vichi e Francesco Troilo Di Carlo, diretti dal Maestro Daniele Rossi, la voce narrante di Paolo Molinelli di BeatleSenigallia e gli arrangiamenti del Maestro Roberto Molinelli.

Le esecuzioni straordinarie delle canzoni dei Beatles dell’Orchestra Sinfonica Rossini, le voci emozionanti dei solisti Clarissa e Francesco, i virtuosismi dei Maestri Musicisti, Paolo che ha condotto per mano gli spettatori lungo la storia musicale, artistica ed umana dei “Fab Four” con aneddoti, curiosità e tanta tanta passione, le luci degli smartphone accese sulle note di ‘Let it be’ e di altre canzoni, la gioia di cantare e di assaporare la felicità che solo la Musica di John-Paul-George-Ringo può regalare.

Grazie a Carmine Passaro e a tutto lo staff del Teatro Leo Amici.

2)Sabato 05.07.2025-Corte Malatestiana di Fano: il Comune di Fano, l’Orchestra Sinfonica Rossini, la Fondazione Teatro della Fortuna Fano e l’Associazione BeatleSenigallia hanno presentato Symphony Pop Festival-OMAGGIO ai BEATLES, con Clarissa Vichi e Francesco Troilo Di Carlo (voci soliste), Daniele Rossi (Direttore), Paolo Molinelli (voce narrante) e Roberto Molinelli (arrangiamenti).

La settima edizione del Symphony Pop Festival, promosso anche col patrocinio della Regione Marche e del Ministero della Cultura, la preziosa collaborazione della Fondazione Teatro della Fortuna e degli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini ed il sostegno di BCC-Banca di Credito Cooperativo ed Enereco, è andata in scena con un omaggio ai Favolosi Quattro Baronetti di Liverpool.

La storia di uno dei maggiori fenomeni della musica rock ha inizio proprio a Liverpool, il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini sul pianale di un camion nei giardini della Woolton Parish Church; ai due si aggiungeranno poi George Harrison e, qualche anno dopo, Ringo Starr.

Un gruppo di cui si citano i componenti, perché ogni elemento ha avuto un peso determinante nella strada verso un successo che si potrebbe descrivere anche solo con alcuni titoli di canzoni, oggi vere e proprie pietre miliari della storia della Musica: Let it be, Imagine, Hey Jude, Yellow Submarine…

Tra le mura della Corte Malatestiana le note dei Beatles hanno preso vita con le voci di Clarissa Vichi e di Francesco Troilo Di Carlo, mentre Paolo Molinelli di BeatleSenigallia, esperto della materia, ha accompagnato con racconti e aneddoti avvincenti la serata.

Clarissa Vichi è un’artista che spazia dal soul al funk, dal blues al gospel, con passione ed energia: dal 2016 female vocalist dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, e dal 2019 anche dell’Orchestra Filarmonica di Mosca e dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. In parallelo all’attività di cantante è vocal coach e viene invitata in commissione di concorsi canori nazionali tra cui Tour Music Fest (Festival Europeo della Musica Emergente).

Francesco Troilo di Carlo è un performer della Compagnia teatrale RDL diretta da Carlo Tedeschi. Formatosi al fianco del noto scrittore e regista, Troilo di Carlo è artista poliedrico, che compendia diverse discipline artistiche: tenore leggero, cantante, ballerino e attore, diplomatosi con la Royal Academy e con la I.S.T.D. di Londra. Diverse le partecipazioni anche a trasmissioni televisive, tra le quali quella a “Tale e Quale Show” a fianco di Carlo Conti nel ruolo di Mick Hucknall dei Simply Red e nel ruolo del Gatto nel videoclip di Edoardo Bennato “Mastro Geppetto”.

L’Orchestra Sinfonica G. Rossini, composta da più di 40 elementi, ha suonato sugli arrangiamenti per orchestra sinfonica di Roberto Molinelli, offrendo così al pubblico una serata musicalmente imperdibile.

Sul podio il maestro Daniele Rossi, che l’orchestra invita spesso nella veste di Direttore, ma anche di arrangiatore: il connubio con questo artista negli anni si è consolidato sempre più e il M° Rossi è oggi a buon titolo una delle bacchette con cui la Sinfonica Rossini si sente più “a casa”.

La raffinata Corte Malatestiana gremitissima, un vero e proprio SOLD-OUT di pubblico, ha accolto i saluti di Saul Salucci (Presidente Orchestra Sinfonica Rossini), Stefano Mirisola (Presidente Fondazione Teatro della Fortuna Fano), Lucia Tarsi (Assessore alla Cultura del Comune di Fano) e Paolo Molinelli (Presidente Associazione Culturale Musicale BeatleSenigallia).

Poi le meravigliose melodie Beatlesiane, con i virtuosismi degli Orchestrali diretti dal Maestro Daniele Rossi, le voci struggenti e meravigliose di Clarissa Vichi e Francesco Trolio Di Carlo, la passione di Paolo Molinelli che ha condotto per mano i presenti lungo i sentieri artistici, musicali ed umani dei “Fab Four”, con curiosità, narrazioni ed aneddoti.

Una serata straordinaria!

3)Fano-MeMo-Meadiateca Montanari: continua fino a sabato 12 luglio Beatles Exhibition (Rarità e Memorabilia Beatlesiane), Mostra organizzata da Comune di Fano-Assessorato alle Biblioteche, Orchestra Sinfonica Rossini, Passaggi Festival e BeatleSenigallia.

Ingresso e guida gratuiti: apertura mer/ven 9/12+16/19, gio 9/12+16/23 (per festeggiare il 15’ compleanno della MeMo) e sab 9/12.

La mostra è veramente molto bella e la visita guidata ci fa immergere nella storia dei “Fantastici Quattro”, conducendo a tantissime “meraviglie” Beatlesiane: le bacchette della batteria autografate da Pete Best, il batterista dei Beatles prima di Ringo Starr, molteplici autografi dei 4 Beatles e di George Martin, la discografia di Ringo Starr a cui BeatleSenigallia 2025 è dedicato, tre abiti realizzati dalle studentesse del Corso Diurno e Serale Produzioni Tessili e Sartoriali per il Made in Italy dell’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia, che hanno sfilato lo scorso 7 giugno nel primo evento di BeatleSenigallia 2025 e molto molto molto altro ancora.

