Papero Alfredo inaugura l’estate 2025 di Ambarabà al cortile della Pascoli di Senigallia Spettacoli sotto le stelle anche ad Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Ostra, Santa Maria Nuova e Serra San Quirico, fino al 6 agosto

Dal 9 luglio al 6 agosto, ore 21:30, tornano gli appuntamenti estivi serali di “Ambarabà”, 27^ Festival di Teatro Ragazzi e di Figura organizzato dal Teatro Giovani Teatro Pirata nei comuni di Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Ostra, Santa Maria Nuova, Senigallia e Serra San Quirico.

In cartellone sono 15 appuntamenti con compagnie di riferimento del settore del teatro per le giovani generazioni, in una grande varietà di tecniche e linguaggi: marionette, burattini in baracca, teatro d’attore con pupazzi, teatro di narrazione, fiabe, giocoleria, circo muto e cantastorie. Da segnalare il grande ritorno del “Paese dei Balocchi”: per tre giorni, dal 1 al 3 agosto, il borgo medievale di Serra San Quirico si popola di bambini asinelli, Pinocchi e Lucignoli, tra giochi e giocolerie ispirati al celebre libro di Collodi.

Il programma si avvale del sostegno dei Comuni, di Ministero della Cultura, Regione Marche, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture.

Il programma inaugura a SENIGALLIA nella cornice del Cortile della Scuola Pascoli: dal 9 luglio 5 spettacoli tutti i mercoledì, per il consueto appuntamento settimanale per le famiglie dei turisti e del territorio. Si parte mercoledì 9 luglio con “Papero Alfredo” del Teatro Giovani Teatro Pirata, spettacolo d’attore e pupazzi che vede protagonista Alfredo, papero youtuber, alle prese con i pirati e il burattinaio Bruce. Seguono il teatro d’attore e pupazzi di “Robin Hood” di Armamaxa Teatro / Teatro Giovani Teatro Pirata (16/7), le acrobazie pericolanti e la giocoleria “Spaventati panettieri” di Collettivo Clown, spettacolo Vincitore Premio Gianni Damiano Lunathica 2017 (23/7), gli attori, musica dal vivo e body percussion del TeatroPerDavvero ne “I musicanti di Brema” (30/7), e la favola per cantastorie e pupazzi “Il gatto con gli stivali” del Teatrino dell’erba matta (6/8).

Tre gli spettacoli sotto le stelle di CORINALDO, in Piazza Il Terreno. Giovedì 10 luglio il Teatro Medico Ipnotico porta in scena “Racconto d’estate”, una fantastica avventura estiva con i figli di celebri burattini della commedia dell’arte. Seguono il 24 luglio la Compagnia Burambò in “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso” con pupazzi e marionette da tavolo, e il 31 luglio il Teatro Giovani Teatro Pirata ne “Le avventure di Pulcino”, un tenero pupazzo di stoffa in cerca della sua mamma.

A SANTA MARIA NUOVA, in Piazza Magagnini, l’appuntamento è lunedì 14 luglio con il Teatro Giovani Teatro Pirata in “Storie con le gambe per orecchie in partenza”, una scatola di racconti, che nel tempo si svuota e si riempie, cambia e cresce.

Al Nuovo Campo Boario-Parco Gianni Ravera di CHIARAVALLE, Ambarabà arriva martedì 15 luglio con “Appeso a un filo”, spettacolo di marionette poetico e divertente proposto dalla compagnia Di Filippo Marionette.

In Piazza dei Martiri ad OSTRA, martedì 22 luglio vanno in scena burattini, pupazzi ed attori in “Secondo Pinocchio” della Compagnia Burambò.

Nel centro storico di CASTIGLIONI di ARCEVIA l’appuntamento è martedì 29 luglio con il Teatro del Drago ne “Il grande trionfo di Fagiolino” spettacolo di burattini tradizionali della storica Famiglia Monticelli.

Dal 1 al 3 agosto c’è la 24esima edizione del “Paese dei Balocchi” a SERRA SAN QUIRICO, un evento dedicato a piccoli, grandi… e a tutti coloro che hanno voglia di tornare bambini. Il suggestivo borgo si trasforma in un luogo magico dove gioco, teatro e animazione guidano i bambini e le loro famiglie in un viaggio fantastico.

Per 3 giorni, dalle ore 17 alle 20 ad ingresso gratuito, si snoda un percorso tra le stradine chiuse al traffico, animate da attori, clown, acrobati, laboratori artistici, leccornie, funamboli e balocchi degni del mitico paese di Lucignolo e Pinocchio. I bambini vengono accolti dagli operatori alla “dogana” e, muniti di orecchie d’asino e del passaporto del paese dei Balocchi, vivono un’esperienza unica e indimenticabile. Alle 21.30 ci sono poi gli spettacoli teatrali all’Arena del Teatro (ingresso a pagamento): in cartellone, L’Abile Teatro nello spettacolo di circo muto “Mago per svago” (1/8), Gigi Capone in “Il circo in valigia” tra acrobazie, giocolerie e musica dal vivo (2/8) e “Papero Alfredo” del Teatro Giovani Teatro Pirata (3/8).

INGRESSO SPETTACOLI

Posto unico € 5.00 Bambini sotto i 3 anni € 0.50

Biglietti in vendita dalle 20.30 c/o luogo dello spettacolo

PROMOZIONE PER I RAGAZZI

Vieni a 2 spettacoli e avrai in omaggio l’ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario

INFO: Teatro Giovani Teatro Pirata

tel 0731 56590 – 334 1684688

biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

lun/ven 9.00/13.00

www.teatrogiovaniteatropirata.it

Il programma

SENIGALLIA Cortile Scuola Pascoli

mercoledì 9 luglio ore 21.30

Teatro Giovani Teatro Pirata

PAPERO ALFREDO

Di: Simone Guerro e Daria Paoletta

Regia: Daria Paoletta con Simone Guerro

Scenografia: Ilaria Sebastianelli (da un’idea di Diego Pasquinelli)

Burattini: Sig. Formicola e Marina Montelli

Costumi: Federica Tantucci

Disegno luci: Enrico Messina

Tecnico luci e suono: Fabio Dimitri

Con il sostegno di Alte Marche Creative

Alfredo, papero youtuber alle prese con i pirati e il burattinaio Bruce.

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri, e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

CORINALDO Piazza Il Terreno

giovedì 10 luglio ore 21.30

Teatro Medico Ipnotico

RACCONTO D’ESTATE

Burattinaio: Patrizio Dall’Argine

Assistente: Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini, Dania Bonora

Una fantastica avventura estiva con i figli di celebri burattini della commedia dell’arte.

II protagonisti di questo spettacolo sono i bambini. I figli di celebri burattini, dall’emiliano Sandrone al francese Guignol, passano l’estate in città con altri amici, giocando sotto ad un ponte. Infatti, nessuno ha un soldo per andare in vacanza. In un normale pomeriggio di canicola la realtà supera la fantasia, trasformando la noia in avventura. Questo racconto è ispirato ai film di Francois Truffaut, che nella sua opera ha sempre conservato uno sguardo verso l’infanzia, ai suoi incanti e alle sue amarezze

SANTA MARIA NUOVA Piazza Magagnini

Lunedì 14 luglio ore 21.30

Teatro Giovani Teatro Pirata

STORIE CON LE GAMBE PER ORECCHIE IN PARTENZA

Di e con: Lucia Palozzi

Scenografia: Ilaria Sebastianelli

Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia-Presidenza del Consiglio dei ministri

Una scatola di racconti, che nel tempo si svuota e si riempie, cambia e cresce.

C’è un filo che lega uomini e donne nati in luoghi lontanissimi a migliaia di anni di distanza. È un filo fatto di storie, che entrano nelle orecchie delle persone ed escono dalle loro bocche, e viaggiando sulle loro gambe si scoprono ogni volta diverse e simili al tempo stesso, come i volti di un nonno e un nipote, come si assomiglia la pelle delle genti del mondo sotto i vestiti e dietro i pensieri. Storie con le Gambe è una scatola di racconti, che nel tempo si svuota e si riempie, cambia e cresce. Piccoli oggetti, storie nuove e storie antiche che trovano una veste diversa, un nuovo modo di raccontarsi.

CHIARAVALLE, Nuovo Campo Boario-Parco Gianni Ravera

Martedì 15 luglio ore 21.30

Di Filippo Marionette

APPESO AD UN FILO

con: Remo Di Filippo e Rhoda Lopez

costruzione: Marionetta Di Filippo

costumi: Daniela Sergiacomi

Spettacolo di marionette poetico e divertente.

Le marionette sono vive, vive nel senso di essere in grado di trasmettere emozioni!

Spettacolo senza parole in stile cabaret dove ogni personaggio ha una sua storia che racconta attraverso il movimento, la musica, il canto dal vivo e l’interazione con gli attori-burattinai.

SENIGALLIA Cortile Scuola Pascoli

Mercoledì 16 luglio ore 21.30

Armamaxa Teatro / Teatro Giovani Teatro Pirata

ROBIN HOOD. La storia di Roberto di legno che colpiva sempre nel segno

con Giacomo Dimase e Enrico Desimoni

luci, scene e regia Enrico Messina

con la complicità di Simone Guerro

tecnico luci e suono Fabio Dimitri

costumi Lisa Serio

Teatro di narrazione e d’attore per raccontare la storia di Robin Hood

Robin Hood di Sherwood, il fuorilegge per antonomasia, è forse l’unico personaggio della cultura europea che sia riuscito ad attraversare con perfetta naturalezza tutti i ‘media’ che si sono succeduti dal Basso Medioevo fino ad oggi: dalla tradizione orale dei mercati e delle fiere fino al villaggio globale della comunicazione televisiva e cinematografica.

Ladro e brigante, bandito e gentiluomo, il “miglior arciere d’Inghilterra” diventa, nella tradizione delle ballate popolari, la figura di colui che si ribella alle ingiustizie sociali e alle prepotenze dei dominatori. Brigante e paladino insieme, Robin sta dalla parte dei contadini e dei disperati: “ruba ai ricchi per dare ai poveri”. Difensore del popolo angariato dai potenti, coraggioso furfante che ignora i vincoli del diritto, Robin incarna in sé l’aspirazione universale dell’uomo alla libertà: le sue gesta incarnano la ricerca e l’affermazione di una dignità umana che riscatta una vita marginale e degradata.

OSTRA Piazza dei Martiri

Martedì 22 luglio ore 21:30

Compagnia Burambò

SECONDO PINOCCHIO

di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

La fiaba di Pinocchio con burattini, pupazzi ed attori

Pinocchio, legato al collo da una catena, ulula al pari di un cane. Alle sue spalle, il burattinaio lo libera ricordandogli che la scena che lo vede braccato dal contadino è stata tolta dal copione. Dal principio si chiarisce quale sarà la cifra dello spettacolo: la finzione è scenicamente dichiarata. Questo permetterà al protagonista di vivere apertamente una relazione giocosa e spontanea con gli animatori. Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, usando come controfigura una marionetta di legno, che nascerà in una delle prime scene, quando il falegname Geppetto, creerà il suo straordinario figliuolo, già dispettoso e pieno di vita. Quest’ultimo, per andare incontro al babbo, affronterà il mare in tempesta scampando alle fauci del pescecane; approderà naufrago sull’isola delle api industriose, dove incontrerà il suo doppio, con il quale parlerà in segreto, come davanti allo specchio. Presto, gli affanni del padre saranno simili a quelli dei due animatori che si ritrovano a correre dietro Pinocchio e a fare mille raccomandazioni puntualmente trasgredite dal monello di legno. Gli animatori sono anche interpreti di alcuni personaggi come il gatto e la volpe, il guidatore del carro e la fatina che prepara la medicina.

SENIGALLIA Cortile Scuola Pascoli

Mercoledì 23 luglio ore 21.30

Collettivo Clown

SPAVENTATI PANETTIERI

Spettacolo vincitore Premio Gianni Damiano a Lunathica 2017

Acrobazie pericolanti e giocoleria per una sera tutta da ridere

Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta.

Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri.

CORINALDO Piazza Il Terreno

giovedì 24 luglio ore 21.30

Compagnia Burambò

L’ELEFANTE SMEMORATO E LA PAPERA FICCANASO

di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

Una bellissima storia con pupazzi e marionette da tavolo.

Un vecchio elefante non riesce a dormire. I brutti ricordi lo attanagliano. Un giorno li soffia dentro alcuni palloncini rossi che volano via, lasciando l’elefante smemorato. Quand’ecco entrare o, meglio, “ficcarsi”, nella sua vita una papera che lo tempesta di domande a cui non riesce a rispondere. Papera Teresina è determinata, gli suggerisce di fare una passeggiata per riprendere contatto con il mondo. Il grosso animale parte all’avventura e senza saperlo, andrà incontro a quanto già capitato e dimenticato. Sarà difficile per lui difendersi dai pericoli, tanto da finire in una gabbia allo zoo. Scoprirà così che i ricordi sono necessari, belli e brutti, e conservarli può tornare utile nel bisogno. Teresina, ormai amica inseparabile, ha l’idea giusta al momento giusto. Quale sarà? Certe cose si scoprono vivendo, altre sognando oppure andando a teatro.

CASTIGLIONI di ARCEVIA Centro Storico

Martedì 29 luglio ore 21:30

Teatro del Drago

IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO

Spettacolo di burattini tradizionali della storica Famiglia Monticelli.

“Il caso più curioso, cari cinni e cari adulteri, l’è quello che vedrete proprio adesso in tal casot di buratéin, e ciovè io mè Fagiolino Fan Fan squattrinato e senza un baiocco, con tanta fame da vendere e niente soldi da spendere, guarir n’a pranzipessa e diventar tota in t’una volta un re!”

Con queste battute di presentazione si apre la storia di Fagiolino che con tanta fortuna è diventato uno dei più ricchi agricoltori del regno di Tracia.

Nel frattempo, il Mago Norandino viene rifiutato come sposo dalla bella Altea, Principessa nel regno di Tracia; per vendetta il terribile Mago, con una stregoneria… toglie la favella alla Principessa. Fagiolino aiutato da una Fata di nome Alcina, andrà prima a rubar la “nocciolina fatata” al Diavolo Farfarello e poi a guarir la Principessa. Ovviamente alla fine affronterà anche il Mago Norandino a suon di sane randellate. Si concluderà lo spettacolo con Fagiolino pastore che diventerà prode guerriero e sposo prediletto della bella Altea. E per concludere … il balletto finale! Musica maestro!!!

SENIGALLIA Cortile Scuola Pascoli

Mercoledì 30 luglio ore 21.30

TeatroPerDavvero

I MUSICANTI DI BREMA

Di e con: Marco Cantori

Musiche e canzoni: Diego Gavioli e Marco Cantori

Oggetti di scena: Nives Storci

Attori, musica dal vivo e body percussion che danno vita alla favola dei Fratelli Grimm

I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie ed un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme. Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno a vivere nella loro nuova casa.

CORINALDO Piazza Il Terreno

giovedì 31 luglio ore 21.30

Teatro Giovani Teatro Pirata

LE AVVENTURE DI PULCINO

Testo e regia: Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli, Silvano Fiordelmondo

Interpreti: Lucia Palozzi / Carmela Di Marte

Musiche originali: Simone Guerro, Nicola Paccagnani

Scenografie, costumi, pupazzi e burattini: Marina Montelli

Un tenero pupazzo di stoffa in cerca della sua mamma

Tutto inizia in una bottega dove vive Gelsomina, un po’ barbona e un po’ bambina, che di mestiere fa l’aggiusta cose. Tutti i giorni, alla stessa ora del mattino, in compagnia della sua fidata radio, apre la sua bottega. Un bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita. Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma, perché si sa che la prima cosa che cerca un cucciolo è la mamma! Ad aiutarlo in questa ricerca, insieme a Gelsomina, da un’astronave fatta di un’accozzaglia di oggetti da cucina arriva anche 3×2 uno strampalato anatroccolo proveniente dallo spazio che si metterà a capo della spedizione “Cerca una mamma per Pulcino”. Un viaggio che li porterà in una città puzzolente fatta di cartoni, poi in un bosco di ombrelli e ventagli ed infine in un enorme mare blu. Tra scoperte, avventure ed incontri con improbabili mamme, seguiremo la storia di Pulcino, fino all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente troverà affetto e serenità tra le braccia di Gelsomina. Spettacolo realizzato tramite l’uso di oggetti di recupero, con pupazzi mossi su di un grande tavolo che trasformandosi, diventa di volta in volta la base per le scene. Il tutto arricchito da musiche originali e canzoni cantate dal vivo. Indirizzato al pubblico dei più piccoli, da rappresentare anche in piccoli spazi non teatrali (scuole, cortili, ecc.).

SENIGALLIA Cortile Scuola Pascoli

Mercoledì 6 agosto ore 21.30

Teatrino dell’erba matta

IL GATTO DAGLI STIVALI

Un cantastorie e pupazzi danno vita alla famosa favola

Questa fiaba che appartiene al ciclo delle fiabe classiche è stata messa in scena utilizzando varie tecniche del teatro di figure animate a viso aperto da un attore che dà vita allo spettacolo. Dopo una ricerca sulla magia delle scatole cinesi, l’intervento di costruzione ha poi seguito una logica pittorica, musicale e recitativa che riprende il periodo in cui Charles Perrault, lo scrittore, ha composto la storia. Così è che l’attore diventa cantastorie di altri tempi, uno spensierato cantante di Valzer e filastrocche, mentre un gatto, un pupazzo in gommapiuma, ne combina di tutti i colori sopra ad una vecchia tavola da stiro riadattata a palcoscenico itinerante. Gli altri personaggi saltano fuori da teatrini che hanno come scenografia i quadri di Vincent Van Gogh. Piccole figure in terracotta che, nelle coloratissime strutture in legno si muovono azionate da fili che danno spazio e vita alla favola. Lo spettacolo è allegro e assai animato e si conclude con una sarabanda finale dove il pubblico salta e balla in un grande cantar\animando. I colpi di scena ed il coinvolgimento del pubblico non mancano mai in una situazione comica ed esageratamente teatrale

1>3 agosto 2025

Serra San Quirico

IL PAESE DEI BALOCCHI, 24^ edizione

dalle 17.00 > apertura Paese dei Balocchi

ore 21.30 > inizio spettacoli (Arena del Teatro):

Venerdì 1° agosto

L’Abile Teatro

MAGO PER SVAGO

Di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi

Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso.

Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di sé stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili diversi livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle magie proposte.

Sabato 2 agosto

Gigi Capone

IL CIRCO IN VALIGIA

di e con Gianluigi Capone

Piccole storie che nascono da acrobazie, giocolerie e musica dal vivo.

Un Circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente.

Piccole storie nascono da Acrobazie, giocolerie, musica dal vivo, per giocare con i pensieri, le idee, i sogni.

Domenica 3 agosto

Teatro Giovani Teatro Pirata

PAPERO ALFREDO

Di: Simone Guerro e Daria Paoletta

Regia: Daria Paoletta con Simone Guerro

Scenografia: Ilaria Sebastianelli (da un’idea di Diego Pasquinelli)

Burattini: Sig. Formicola e Marina Montelli

Costumi: Federica Tantucci

Disegno luci: Enrico Messina

Tecnico luci e suono: Fabio Dimitri

Con il sostegno di Alte Marche Creative

Alfredo, papero youtuber alle prese con i pirati e il burattinaio Bruce.

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri, e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.