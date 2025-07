Esce in nuovo formato Storia delle italiane Un libro che mancava da parte dello storico senigalliese Marco Severini

Esce in formato pocket venerdì 4 luglio e arriva anche nelle librerie senigalliesi il volume di Marco Severini “Storia delle italiane Dalla fine del Settecento ai giorni nostri 1795-2025 (1797 edizioni, pp. 526), il libro che è già stato presentato in cinque regioni italiane e in rilevanti kermesse letterarie (il Salone Internazionale del Libro di Torino) che rivisita dall’ottica femminile gli ultimi 230 anni particolarmente ricchi di avvenimenti e mutamenti.

Il libro del contemporaneista dell’Università di Macerata – distribuito sull’intero territorio nazionale – incrocia, sovrapponendole, sei distinte chiavi di lettura: quella politico-istituzionale che analizza il contrastato rapporto tra le italiane e le istituzioni nazionali e il difficile accesso femminile sulla scena pubblica; quella movimentista e femminista che ricostruisce il lungo processo di emancipazione femminile e i fenomeni protestatari espressi dalla società civile; quella di carattere giuridico, che affronta le norme che hanno a lungo precluso la partecipazione femminile al contesto politico, civile e professionale; quella pacifista che condensa oltre un secolo e mezzo di voci e manifestazioni organizzate contro le guerre e i conflitti; quella socio-civile che studia i cambiamenti di costume e di stile di vita; quella associazionista che dà voce alle diverse forme di organizzazione associativa sviluppatesi nella penisola dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi. Dunque, non si tratta né di un volume strettamente politico-sociale né di un classico gender study: le tante voci, anime e protagonismi delle italiane trovano il loro spazio tra frangenti di continuità e altri di mutamento, nell’avvicendarsi di regimi completamente diversi (quelli monarchici pre-unitari; liberal-monarchico; dittatoriale; repubblicano) e nel confronto con i fenomeni planetari che hanno trasformato la nostra esistenza (massificazione, digitalizzazione, globalizzazione, post-industrializzazione, etc.).

Sul piano disciplinare, la ricostruzione storica si confronta con altre discipline, trattando di sport e di cinema, di letteratura e di diritto, e altro ancora. La biografia si intreccia con la prosopografia, la storia con la storiografia, la prospettiva umanistico-sociale di fondo si rapporta con approcci di natura scientifica. Sono inoltre presenti casi di studio riguardanti un po’ tutto il contesto nazionale, anche se lo storico ribadisce il preoccupante stato di arretratezza degli studi: solo tre regioni italiane hanno “biografato” sé stesse al femminile (Lombardia, Sicilia, Marche) e se anche le altre 17 lo avessero fatto ne sapremmo molto di più sulla storia delle italiane.

Per la quale – come è stato scritto di recente – “per ora c’è il libro di Marco Severini”, storico ripetutamente imitato da scrittrici e romanziere: i suoi “Dieci donne” (2012, 2013) e “Fuga per la libertà” (2021) sono infatti diventati romanzi pubblicati dai più grandi editori italiani, lasciando aperta la risposta all’eterno quesito: è più affascinante l’immaginazione oppure la realtà storica? Per informazioni e presentazioni ci si può rivolgere ad ascontemporanea@gmail.com.