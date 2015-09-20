Logo farmacieFarmacie di turno


Nuove assunzioni di personale sanitario nelle AST di Fermo e Pesaro-Urbino

L'assessore regionale Calcinaro: "Si tratta di un’immissione di personale davvero importante"

Cronaca
Assunzioni nelle AST di Fermo e Pesaro Urbino

Sarà potenziato l’organico delle Aziende Sanitarie Territoriali di Fermo e di Pesaro Urbino con l’assunzione di personale medico e sanitario. Le due Ast hanno infatti aggiornato i rispettivi Piani Integrati di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025‑2027, su cui poi la Giunta regionale ha dato parere favorevole.

Regione Marche
Pubblicato Domenica 21 dicembre, 2025 
alle ore 2:00
