Nuove assunzioni di personale sanitario nelle AST di Fermo e Pesaro-Urbino
L'assessore regionale Calcinaro: "Si tratta di un’immissione di personale davvero importante"
150 Letture0 commenti
Sarà potenziato l’organico delle Aziende Sanitarie Territoriali di Fermo e di Pesaro Urbino con l’assunzione di personale medico e sanitario. Le due Ast hanno infatti aggiornato i rispettivi Piani Integrati di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025‑2027, su cui poi la Giunta regionale ha dato parere favorevole.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!