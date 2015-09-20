Nuove assunzioni di personale sanitario nelle AST di Fermo e Pesaro-Urbino L'assessore regionale Calcinaro: "Si tratta di un’immissione di personale davvero importante"

150 Letture Cronaca

Sarà potenziato l’organico delle Aziende Sanitarie Territoriali di Fermo e di Pesaro Urbino con l’assunzione di personale medico e sanitario. Le due Ast hanno infatti aggiornato i rispettivi Piani Integrati di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025‑2027, su cui poi la Giunta regionale ha dato parere favorevole.