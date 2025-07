Potenziato servizio radiologia a Senigallia Dal 1° luglio

Potenziamento del Servizio di Radiologia presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia.

Come annunciato in più sedi, infatti, si comunica che ha preso servizio presso la struttura senigalliese un nuovo medico radiologo, assunto e operativo dal 1 luglio. Questo rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’organico del servizio di Diagnostica per Immagini, a beneficio dell’utenza e dell’intera comunità. Contestualmente si sta procedendo con celerità all’assunzione di un tecnico di radiologia, figura fondamentale per l’operatività del reparto per cui si stanno espletando le istruttorie necessarie. E’ stato inoltre installato il nuovo apparecchio polinfunzionale, necessario per l’esecuzione degli esami radiologici di base, in funzione nei prossimi giorni. La Direzione Strategica Aziendale, in stretta collaborazione con la Dr.ssa Carla Spallacci, responsabile della Unità Operativa di Diagnostica per Immagini, attraverso queste azioni di reclutamento di personale e acquisizione di apparecchiature, continua a confermare la volontà di ottemperare a tutti gli impegni assunti sin dal suo insediamento e sta procedendo con celerità verso gli obiettivi prefissati. A tal proposito si comunica che stanno procedendo regolarmente i lavori per l’installazione della nuova TC presso il Pronto Soccorso, il cui completamento è previsto entro il mese di settembre.