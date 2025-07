Jacopo Colombo nuovo direttore generale della Vigor Senigallia Viene da Seregno: "ho visto una partita e sono rimasto affascinato da città e tifoseria"

Esperienza, competenza, professionalità e determinazione. Quattro parole chiave per accogliere e presentare il nuovo Direttore Generale della Vigor Senigallia: benvenuto a Jacopo Colombo.

Nato a Seregno, 47 anni, Colombo è uomo di calcio da sempre. La prima grande fetta di carriera è stata, ovviamente, in campo: cresciuto nelle giovanili di Milan e Pro Sesto, ha collezionato più di 200 partite nei professionisti (anche alcune presenze in B con la maglia del Treviso) e oltre 350 nei dilettanti. Poi, appesi gli scarpini al chiodo, ecco la “seconda vita” da dirigente. In particolare alla Pro Sesto, dove è stato prima Responsabile del Settore Giovanile e poi Direttore Sportivo, contribuendo in maniera decisiva alla grande scalata della Pro Sesto in 10 anni dalla Promozione alla Serie C. Nel suo curriculum anche annate al servizio del Città Sant’Angelo e del Seregno.

Arriva nelle Marche in virtù dell’amicizia e dei contatti con alcuni dirigenti della Vigor Senigallia, che lo hanno spinto a sposare la causa vigorina. “Sono orgoglioso di poter iniziare a lavorare con la Vigor Senigallia – racconta il nuovo DG rossoblu Jacopo Colombo -. Nella stagione scorsa sono stato invitato dalla dirigenza a seguire una partita e sono rimasto affascinato sia dalla città che dall’ambiente rossoblu, dentro e fuori lo stadio. Arrivo con tanta voglia di mettere a disposizione del club la mia esperienza e le mie conoscenze per cercare di migliorare insieme”.

Benvenuto nella grande famiglia rossoblu Jacopo Colombo. E buon lavoro Direttore!