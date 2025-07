Intervento di UIL Marche sul tema afa e sicurezza sul lavoro "Non è più solo emergenza episodica, serve un provvedimento strutturale"

“Trasformare un atto amministrativo straordinario in un provvedimento strutturale che preveda gli stessi ammortizzatori sociali previsti per il maltempo invernale”. Questa la richiesta di Uil Marche e Feneal Uil Marche nel corso della riunione di giovedì 3 luglio in Regione Marche, durante la quale la giunta ha annunciato l’ordinanza che vieta l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria 12.30 – 16.