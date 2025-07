Polizia sequestra 3 veicoli a Montemarciano Rimozione forzata di ei mezzi parcheggiati sul suolo pubblico privi di assicurazione obbligatoria

In vista dell’imminente stagione estiva la Polizia di Stato di Senigallia, su disposizione del Questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa col sig. Prefetto, ha intensificato i servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati predatori avvalendosi, altresì, del personale del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria e Marche” di Perugia.



Nella giornata di ieri, mercoledì 2 luglio, venivano controllati oltre cinquanta veicoli e 70 persone, nonché effettuati mirati controlli ad attività commerciali ed obiettivi sensibili della città.

Particolare attenzione veniva posta inoltre in località Gabella di Montemarciano, ove, in collaborazione con la Polizia Locale di Montemarciano, si effettuavano mirati controlli su esercizi di rivendite on line di auto usate.

L’attività portava al sequestro con rimozione forzata di tre veicoli parcheggiati sul suolo pubblico privi di assicurazione obbligatoria.

Sono in corso ulteriori accertamenti.