Theo Parrinello alla Vigor Senigallia Arriva un difensore francese di 24 anni

166 Letture Sport

È una Vigor Senigallia che parlerà anche francese: ufficiale l’arrivo di Théo Parrinello.

Colpo grosso della dirigenza rossoblu che si assicura le prestazioni dell’esterno ex professionista e già visto all’opera nelle Marche con la maglia della Vis Pesaro.

Classe 2001, Parrinello è un esterno difensivo, agile, rapido e duttile, che predilige giocare terzino destro ma che può essere anche schierato come quinto di centrocampo, con buonissime doti anche in fase offensiva. La sua carriera inizia in Francia, nato a Nimes, muove i primi passi calcistici proprio con la squadra della sua città. La prima avventura in Italia è alla Pro Sesto, seguirà quella alla Vis Pesaro.

Théo torna successivamente in patria, al Sete 34, poi al SO Cholet. Rieccolo nel bel paese con l’Alessandria, poi al Chieri fino all’Asti, club con cui ha vissuto la stagione appena terminata in Serie D.

Nero su bianco e nuova avventura alla Vigor Senigallia: benvenuto Théo, bonne chance in rossoblu!