Presentata ad Ancona la campagna informativa contro le truffe agli anziani Promossa da Federfarma e Questura di Ancona, vedrà coinvolte ben 140 farmacie del territorio provinciale

129 Letture Cronaca

Questa mattina, presso la Sala Riunioni della Questura di Ancona, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del progetto di comunicazione istituzionale tra la Questura di Ancona e Federfarma.

Il progetto, voluto dal Questore e promosso in sinergia con Federfarma, prenderà il via nei prossimi giorni e prevede la distribuzione di 20.000 brochure informative contro le truffe agli anziani che saranno distribuite in 140 farmacie della Provincia. Presenti all’evento di presentazione di questa mattina, oltre al Questore Cesare Capocasa, la dottoressa Possenti Cecilia (Presidente Federfarma Ancona), il dottor Lemme Giovanni (Vice Presidente Federfarma Ancona), il dottor Squarcia Ferruccio (Direttore Federfarma Marche) ed il dottor Mannucci Francesco (Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona).