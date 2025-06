Campionati Sportivi Studenteschi: due ori e un argento per la Mercantini di Senigallia Altre medaglie e chiusura in bellezza per gli alunni dell'istituto impegnati nel Baseball 5 e nel Flag Football misto

115 Letture Sport

Dopo un anno scolastico ricco di soddisfazioni per tutte le rappresentative scolastiche ai vari appuntamenti dei Campionati Sportivi Studenteschi, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Mercantini hanno concluso in bellezza con altri due ori e un argento!

Il 15 maggio, presso la tensostruttura dello Junior Ancona calcio, si è svolto il Campionato Regionale di Baseball 5 che ha visto la partecipazione di tante scuole provenienti da tutte le province delle Marche.

La rappresentativa d’Istituto – composta dagli alunni Abbrugiati Matteo, Bracci Pietro, Carrieri Siria, Cesaroni Riccardo, Ciattaglia Gabriele, Mandolini Caterina, Monti Viola, Savini Irene, Tombesi Ariele – alla fine di un lungo torneo che li ha visti imporsi con 8 vittorie su 8, ha conquistato il titolo regionale per il terzo anno consecutivo.

Con questo prestigioso risultato, l’I.C. Giacomelli si aggiudica anche quest’anno l’onore di poter rappresentare le Marche al prossimo Trofeo CONI estivo, che si terrà dal 28 settembre al 01 ottobre 2025 a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia.

L’ultimo importante risultato è arrivato dal Campo della Palla Ovale “Nelson Mandela” di Ancona, il 3 giugno.

L’I.C. Giacomelli, che già si era aggiudicato il titolo di Campione provinciale agli scorsi Campionati Sportivi Studenteschi di Flag Football misto, ha partecipato alla “Fins cup – middle school” maschile e femminile. A rappresentare la scuola per la squadra maschile gli alunni Abbrugiati Matteo, Addate Christian, Bonazza Giovanni, Carnevaletti Marco, Ciattaglia Gabriele, Colomboni Giulio, Gregorini Niccolò, Lucani Mattia, Mencaroni Thomas, Mezzanotte Giacomo, Odianose Aisaac, Pierani Thomas, Tombesi Ariele, Ventura Giacomo; per la squadra femminile le alunne Bonucci Ludovica, Branda Marysol, Carrieri Siria, Francoletti Emma, Lucertini Linda, Mandolini Caterina, Marinelli Naya, Montironi Elena, Morandi Teresa, Ortiz Gonzalez Lauren Denise, Pifferto Martina, Reggiani Letizia, Spadoni Santinelli Giada, Tarini Alice.

Entrambe le rappresentative sono state apprezzate per la prestazione e per la correttezza in campo ed hanno ricevuto i complimenti dello staff tecnico dei “Dolphin” di Ancona. Al termine della mattinata, le due squadre si sono aggiudicate la finalissima come prime classificate nei rispettivi gironi, conquistando un argento femminile e un oro maschile.

L’Istituto e il Dipartimento di Educazione Fisica si complimentano e ringraziano tutti gli alunni che hanno rappresentato la scuola Mercantini nel corso del corrente anno scolastico ai Campionati Sportivi Studenteschi!