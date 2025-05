“Giacomelli ricorda Mario”: mostra all’IC Giacomelli celebra l’importante fotografo Inaugurazione sabato 31 maggio: esposte opere realizzate dagli studenti. La cittadinanza è invitata a partecipare

3 marzo 2016: l’allora Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche decretò la nuova intitolazione dell’Istituto Comprensivo “Senigallia Nord-Mercantini” in Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli”.

In occasione del centenario dalla nascita del celebre fotografo e artista senigalliese, tutti i plessi scolastici dell’Istituto (scuola dell’infanzia e primaria di Cesano, Cesanella, Scapezzano e Vivere Verde insieme alla scuola secondaria di primo grado) hanno creato dei lavori ispirati dai suoi scatti celebri (tra i quali, ad esempio, la serie “Pretini” realizzata negli anni Sessanta nei pressi dell’attuale Seminario Vescovile in via Cellini, tuttora sede della scuola secondaria di primo grado “L. Mercantini” e degli uffici dell’Istituto).

I docenti dell’Istituto nel corso dell’anno scolastico hanno fatto realizzare diverse opere grafiche, pittoriche, fotografiche, multimediali per commemorare Mario Giacomelli, “un bambino della fine degli anni ’20, un ragazzo degli anni ’30, nato e vissuto nella zona nord di Senigallia che ha camminato lungo le strade che noi oggi attraversiamo, ha giocato proprio dove si trovano ora le nostre Scuole, ha sognato il futuro respirando la stessa aria salmastra, ha ammirato orizzonti che noi oggi, dalle nostre finestre, non possiamo più scorgere”.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Senigallia.

La mostra, allestita al piano terra della scuola “Mercantini”, verrà inaugurata sabato 31 maggio alle 16:30 e sarà visitabile fino alle 19:30. Resterà, inoltre, aperta al pubblico anche nei pomeriggi del 3 e 4 giugno 2025.

A cento anni dalla nascita del Maestro senigalliese, a venticinque dalla sua morte e a nove anni dall’intitolazione dell’Istituto Comprensivo, i suoi scatti continuano a rivivere; a partire dal logo dell’Istituto, una fotografia – concessa gentilmente in uso dagli eredi del fotografo – che riproduce una bambina sull’altalena con paesaggio montano alle spalle.

L’Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli” si auspica “di essere sempre più quell’altalena che sorregge, lancia e si allunga verso il futuro, che guarda avanti e torna indietro, in un costante alternarsi di passato, presente e futuro”