Ma dove vi informate voi del PD?

Le tornate elettorali svegliano anche il PD, in letargo da anni e che ora ci chiama in causa.

Siete disattenti se non avete mai letto nostre lettere, proteste, proposte o visto interviste televisive o ascoltato quelle radiofoniche fatte dal ( per alcuni famigerato) Comitato in tutti questi anni, che denunciavano e denunciano le mancanze, le inadempienze, le inefficienze anche della ATTUALE amministrazione regionale, perché è da essa che dipende la sanità tutta e così il nostro ospedale.

Noi dal 2017 stiamo sempre sul pezzo e lottiamo per la sanità pubblica del nostro Ospedale.

Per rimanere a Senigallia, la Risonanza Magnetica chi l’ha fatta istallare nonostante il vostro veto??

Vi ringraziamo poi per il credito che ci avete dato e continuate a darci come responsabili dell’elezione del nuovo sindaco.

IL NUOVO SINDACO Olivetti ha sempre esercitato gli scarsi poteri che la nuova legge (varata dai governi di cui eravate parte) consente al primo cittadino in materia di sanità. Ma nonostante questo ha inviato all’attuale governo Regionale un appello e una richiesta di aiuto firmata da tutti i sindaci della valle.

Invece il precedente sindaco, Mangialardi, non ha mai esercitato queste sia pur misere prerogative; d’altro canto come poteva essendo della stessa parte politica che però stava attuando il piano di depotenziamento della sanità regionale e in particolare quella di Senigallia?

Alle nostre proteste rispondeva facendo spallucce o sorrisi di scherno: avremmo dovuto applaudirlo?. Chiedete a lui il perché di questo comportamento.

Gli stessi uomini di sinistra, con in passato incarichi pubblici, riferiscono fatti e nomi di politici importanti al potere in materia di sanità e vi criticano aspramente, sulla falsariga di quanto noi scriviamo da anni.

Mettetevi in testa che noi non facciamo sconti a nessuno e vi invitiamo a smetterla di recitare la parte di chi è caduto stamani dalla luna e di prendere atto pubblicamente degli errori da voi commessi nel passato e nel presente.

Smettetela di piagnucolare e portate avanti invece proposte concrete, fattive, di attuazione rapida su cui tutti i cittadini possano trovarsi d’accordo e che rispondano alle esigenze più urgenti.

Allora e solo allora avrete la nostra collaborazione.

Comitato Difesa Ospedale di Senigallia