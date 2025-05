Premiata a Senigallia la ginnasta Sofia Raffaeli Insieme alla Società Ginnastica Fabriano è stata ospite di un evento organizzato da Rotary e Panathlon Club

222 Letture Sport

Una serata all’insegna dei valori dello sport, dell’impegno e dell’eccellenza nazionale e internazionale, quella andata in scena lunedì 19 maggio presso il Raffaello Hotel di Senigallia, grazie alla sinergia tra il Rotary Club Senigallia e il Panathlon Club Senigallia. Un evento di grande rilievo, che ha richiamato una folta e qualificata platea di autorità civili, sportive e associative, unite nel segno della condivisione e del riconoscimento dei meriti sportivi e umani.

A fare gli onori di casa, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, affiancato dal Vicesindaco Riccardo Pizzi e dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello, che hanno accolto gli ospiti istituzionali di rilievo, tra cui l’Assessore regionale allo Sport Chiara Biondi, il Governatore del Distretto Rotary 2090 Massimo De Liberato, il Vicepresidente del Panathlon International Luigi Innocenzi e il Governatore dell’Area 5 Panathlon Stefano Ripanti.

Presenti anche per il CONI – Comitato Regione Marche il Vice Presidente Marco Porcarelli, in rappresentanza del Presidente regionale Fabio Luna, e la Prof.ssa Gianna Prapotnich, Delegata del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Marche, a testimoniare l’attenzione del mondo istituzionale e scolastico verso le tematiche educative e formative legate allo sport.

A condurre l’incontro così ricco di contributi – con spirito di collaborazione e perfetta sintonia – i presidenti dei due club service cittadini: Veronica Quagliarini per il Panathlon e Alessandro Marinelli per il Rotary, che hanno scandito con equilibrio e passione i diversi momenti della serata.

Ospite d’onore, la Società Ginnastica Fabriano, simbolo dell’eccellenza sportiva marchigiana e nazionale, rappresentata dalla dirigente Maila Morosini, dalla prof.ssa Mirna Baldoni e da un gruppo di straordinarie atlete. Tra queste, Sofia Raffaeli, autentico orgoglio dello sport italiano, pluripremiata ginnasta della ritmica che ha portato il tricolore sui podi internazionali, rappresentando al meglio i valori dello sport e della disciplina.

In un momento particolarmente emozionante e significativo della serata, a Sofia Raffaeli è stato conferito il prestigioso riconoscimento internazionale Paul Harris Fellow da parte del Rotary Club Senigallia, per mano del Presidente Alessandro Marinelli e del Governatore del Distretto 2090 Massimo De Liberato. Un tributo riservato a chi si è distinto per il proprio impegno nel servizio alla comunità, simbolo di stima e apprezzamento per il percorso sportivo e umano di un’atleta che incarna l’eccellenza e che è “modello” per tante ragazze che si dedicano alla ginnastica ritmica e non solo per determinazione, tenacia, eleganza, leggiadria e grande impegno.

L’omaggio alla Società Ginnastica Fabriano da parte del Panathlon Club Senigallia è stato un riconoscimento al lavoro svolto nella formazione di atlete di altissimo livello e al contributo dato alla crescita del territorio, attraverso i valori della passione, della costanza e dell’impegno quotidiano. L’incontro ha offerto anche preziose riflessioni sul ruolo dello sport nella costruzione di una società più consapevole, inclusiva e coesa.

Tra interventi istituzionali, proiezione di video impattanti e momenti di emozione autentica, la serata ha voluto lanciare un messaggio forte alle nuove generazioni: la strada del successo non è fatta di scorciatoie, ma di dedizione, sacrificio e spirito di squadra. Una lezione che, grazie a esempi virtuosi come quello della Ginnastica Fabriano e di Sofia Raffaeli, può diventare guida e ispirazione per il futuro.

Da Rotary Club Senigallia e Panathlon Club Senigallia