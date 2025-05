Encomio regionale ad agenti di Polizia Locale di Senigallia Angela Riccio e Denis Luciani La consegna in occasione della Giornata regionale del Corpo. Salvarono la vita a degli anziani durante l'incendio della loro casa

La mattina di venerdì 23 maggio, in occasione del XXXIII Anniversario della strage di Capaci e Giornata regionale della Polizia Locale che si è svolta a Civitanova Marche, gli agenti Angela Riccio e Denis Luciani sono stati insigniti dell’encomio regionale per aver salvato la vita a cittadini in situazioni di emergenza o pericolo.

Presenti le più alte Autorità della Provincia e della Regione, fra cui il Vice Presidente della Regione Marche Filippo Saltamartini. I due agenti della Polizia Locale, accompagnati dall’Assessore Nicola Regine e dal Comandante Barbara Assanti, sono stati insigniti dell’encomio perché, nel 2024, nel corso del pattugliamento della città, si erano trovati casualmente nei pressi di una palazzina in cui aveva preso fuoco un appartamento. Gli agenti, mentre chiamavano in soccorso i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, si erano introdotti nella palazzina e, incuranti del fumo che aveva già invaso le scale, riuscivano a portare fuori alcuni anziani che chiedevano aiuto.

“Esprimo il mio personale apprezzamento – ha detto il Comandante della Polizia Locale – per l’attività svolta in tale occasione dai due agenti, che hanno anteposto il senso civico e la salvezza degli altri alla propria salute.”

Vive congratulazioni sono state espresse anche dal Sindaco di Senigallia a nome di tutta l’Amministrazione comunale. I due agenti hanno ricevuto l’encomio dal Direttore AST di Macerata, dott. Alessandro Marini.