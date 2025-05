20 maggio, Giornata Mondiale delle Api: miele a merenda, naturalmente marchigiano Gli studenti delle scuole primarie della regione a lezione di miele grazie ai quattro Consorzi apistici delle Marche

In occasione della Giornata mondiale delle api, martedì 20 maggio, i quattro Consorzi apistici delle Marche, tornano nelle scuole primarie per un momento formativo sulle api coinvolgendo i giovani studenti in un laboratorio didattico, dal titolo ‘Miele a Merenda, naturalmente marchigiano’, sostenuto dall’Ufficio scolastico regionale.

Indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la giornata è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’importanza degli impollinatori, al ruolo che rivestono nell’ambito dello sviluppo sostenibile.