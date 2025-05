“Il 7 Maggio data importante per Senigallia” Fratelli d'Italia sull'attesa sentenza del Tar

Il 7 maggio è una data importante per Senigallia e il nostro entroterra. In questa giornata si terrà l’udienza al TAR Marche per discutere la sospensiva del ricorso presentato dalle Associazioni Italia Nostra, Confluenze e Gruppo Società e Ambiente.

Queste associazioni, alle quali riconosciamo il merito di essersi occupate nel tempo di questioni ambientali e architettoniche della nostra città, nell’intento di fermare la costruzione del ponte Garibaldi, non hanno considerato che stanno mettendo in discussione anche tutti i provvedimenti del Governo che hanno garantito fondi per migliorare la sicurezza idrogeologica del bacino del Misa e Nevola, compresi i relativi ristori agli alluvionati.

È la prima volta che vediamo il nostro fiume finalmente pulito e un bacino che è stato debitamente allargato, ma soprattutto è la prima volta che esiste una volontà concreta della Pubblica Amministrazione di mettere in sicurezza un fiume che ha causato la morte di ben 17 nostri concittadini.

Noi non siamo qui a difendere il ponte a tutti i costi; lasciamo che siano i giudici a decidere.

Quello che ci preme è il futuro di questo territorio, che per la prima volta ha l’opportunità di mettersi in sicurezza seriamente.

Oggi, invece, abbiamo a disposizione 400 milioni di euro, una cifra importante che dobbiamo assolutamente salvaguardare! Ci ricordiamo tutti i “teatrini” dopo l’alluvione del 2014, quando l’allora premier Renzi venne a farsi selfie con qualche politico locale che sorrideva.

Per questo, chiediamo a chi ha firmato il ricorso di riflettere questa notte, facendo sí che la mattina del 7 maggio gli avvocati chiariscano che il ricorso non metterà in discussione le norme e i contributi che servono per migliorare la sicurezza dei cittadini, ma si concentrerà solo sulla procedura per il ponte Garibaldi.

Non possiamo permetterci di rischiare che, per un errore, si perda un’opportunità fondamentale per tutti noi. Siamo certi che chi ha firmato quel ricorso non vorrà prendersi la responsabilità di bloccare un’azione utile che mira a garantire il benessere e la sicurezza della nostra comunità.Vi invitiamo pertanto a fare questa debita precisazione.