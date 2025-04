Primo Maggio, “rispettiamo l’articolo 1” Le parole del Pd Senigallia

116 Letture Politica

Per la Festa dei Lavoratori vogliamo non solo celebrare l’impegno di ogni lavoratrice e lavoratore e delle organizzazioni sindacali, pilastri fondamentali della nostra società, ma anche e soprattutto riflettere sui diritti acquisiti con lotte storiche, rinnovando il nostro impegno per un mondo del lavoro sempre più giusto e inclusivo.

Proprio oggi, il Presidente Mattarella ha ricordato come “i salari insufficienti siano una grande questione per l’Italia”, confermando l’urgenza delle nostre battaglie.

Sono gli stessi temi promossi dalla CGIL per l’imminente referendum dell’8 e 9 giugno che appoggiamo e sosteniamo: reintegro dei lavoratori e delle lavoratrici licenziati illegittimamente, più tutele per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nelle piccole imprese, eliminazione del lavoro precario, più sicurezza sul lavoro, insieme al quesito sulla cittadinanza promosso da +Europa.

La festa dei lavoratori riporta l’attenzione sul lavoro dei giovani, lavoratori precari e in prevalenza stagionali: un’esperienza tanto importante per il loro ingresso nel mondo del lavoro e per il tessuto economico quanto delicata per le criticità che riscontriamo, molto evidenti soprattutto nel nostro territorio a vocazione turistica estiva in cui la stagionalità segna fortemente i tempi del lavoro.

Il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici estive rappresenta una fetta importante della nostra economia, su cui l’amministrazione comunale risulta non aver speso mai una parola o una riflessione: è urgente ed ormai improrogabile garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose, con trattamenti equi e proporzionali all’effettivo impegno.

Salario minimo subito: crediamo fermamente che un salario dignitoso non possa mai scendere sotto i 9 euro l’ora: nessuno deve lavorare senza una giusta compensazione. Un salario dignitoso è un segnale tangibile di rispetto per il lavoro e un incentivo a dare sempre il meglio.

Rispetto degli orari di lavoro e straordinari retribuiti per poter contrastare lo sfruttamento.

Illustrazione e firma del contratto prima dell’inizio del rapporto di lavoro, non durante o alla fine, e rispetto delle condizioni contrattuali, con condizioni sicure, trasparenti e tutelate da versamenti previdenziali. È l’unica vera strada per sfatare l’equazione: lavoro stagionale uguale lavoro precario, sottopagato, in nero.

Impegniamoci con forza perché la festa dei lavoratori del primo maggio ci aiuti a festeggiare l’articolo 1 della Costituzione Italiana ribadendo con forza l’importanza di un lavoro dignitoso per tutti, con un’attenzione speciale verso le nuove generazioni che rappresentano il futuro del nostro Paese.

Impegniamoci insieme per costruire un ambiente lavorativo in cui ogni giovane possa sentirsi valorizzato e tutelato. Impegniamoci subito, a partire dal prossimo referendum. Impegniamoci con forza per garantire il diritto al lavoro per tutti.