Per Senigallia e bacino del Misa proposto aggiornamento Piano Assetto Idrogeologico E' possibile sottoporre osservazioni a Decreto emanato da Autorità di Bacino entro 30 giorni, a partire dal 24 aprile 2025

Comunichiamo che con Decreto segretariale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale n. 100/2025 del 16/04/2025 è stata definita ai sensi dell’art. 68 c. 4 bis e c. 4-ter del D.Lgs 152/2006 e degli artt. 5 e 19 delle N.T.A. del Piano Stralcio di bacino delle Marche, la proposta di aggiornamento del detto Piano e delle Tavole del rischio idrogeologico afferenti il Fiume Misa, come da cartografie allegate al decreto.

Nell’area oggetto della proposta di aggiornamento sono state adottate, ai sensi dell’art. 68, comma 4 ter del D.Lgs 152/2006, le MISURE DI SALVAGUARDIA, con efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul BUR n. 36 del 24/04/2025

Le misure di salvaguardia restano in vigore fino all’approvazione dell’aggiornamento di cui sopra; in tale periodo non saranno autorizzabili interventi edilizi in contrasto con il PAI vigente (PAI 2022) e quelli della proposta di aggiornamento in salvaguardia.

Entro 30 gg dalla pubblicazione sul BUR potranno essere presentate osservazioni alla proposta di aggiornamento di cui sopra all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, da inviare tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

Il Decreto e gli elaborati contenenti i perimetri della proposta di aggiornamento sono visionabili al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=2284

webgisAUBAC: https://arcg.is/0WWKzn0