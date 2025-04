Il Loreto ha vinto la Coppa Marche Trionfo nel calcio di Seconda Categoria

Prosegue il momento magico del Loreto che dopo aver festeggiato la promozione in Prima Categoria con due giornate di anticipo grazie a un sostanziale dominio del girone D di Seconda, fa il bis e si aggiudica anche la Coppa Marche di categoria.



Stagione trionfale per la squadra di mister Bernabei.

A cadere nella finale disputatasi a Civitanova è stato il Ripe San Ginesio, che si arreso alla rete firmata da Caporaletti su calcio di rigore al 19’ del primo tempo.

Due squadre forti perché se il Loreto ha già conquistato la promozione anche il Ripe San Ginesio nel suo girone può ancora sperare nel salto diretto in Prima e finale di Coppa Marche inevitabilmente equilibrata tra due undici che non hanno lesinato energie: a decidere è stato un fallo di mano ravvisato dall’arbitro Negusanti di Pesaro, commesso in area da Paolucci. Caporaletti non sbaglia dal dischetto e il risultato non cambierà più nonostante qualche emozione da ambo le parti, l’ultima delle quali firmata da Salvucci, ma il tiro del giocatore del Ripe San Ginesio finisce fuori in pieno recupero e per la squadra di mister Pagnanini rimangono l’amarezza e una sconfitta comunque a testa alta. Una bellissima giornata di sport con tanto pubblico e correttezza sugli spalti ma anche in campo. Il capitano del Loreto Scalella: «stagione letteralmente da incorniciare, speriamo che sia l’inizio di una scalata che riporti il Loreto nei campionati che più le competono. Ma non è finita: ci saranno le finali per il titolo regionale di categoria tra le vincenti dei vari gironi e lotteremo per dare un’altra soddisfazione al nostro mister, alla società e ai tifosi».